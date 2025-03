Ťažké obdobie Zuzany Vačkovej: Prehovorila o strate bábätka

Zuzana Vačková (Zdroj: RTVS)

Herečka Zuzana Vačková v podcaste Na gauči s Nasklee otvorila veľmi citlivú tému. Prehovorila o neľahkom období, keď na začiatku siedmeho mesiaca prišla o bábätko. Stalo sa to ešte predtým, než sa jej narodila dcéra Maruška, ktorá má dnes 21 rokov. „Ja som mala takú bolestivú skúsenosť, že predtým, ako sa mi narodila dcérka, prišla som o dieťa v 7. mesiaci, takže ona bola vytúžená a veľmi som si želala, aby sa narodila zdravá. Chodila som na všetky testy načas, na všetky vyšetrenia, sedela som doma na zadku a čakala som na termín pôrodu," priznala.

Strata bábätka je nesmierne ťažká a bolestivá skúsenosť, ktorá hlboko zasiahne každú ženu. Je to nielen fyzická, ale predovšetkým emocionálna rana, s ktorou sa vyrovnáva každý inak. Smútok, bolesť, pocity prázdnoty či viny sú prirodzené a je dôležité si dovoliť ich prežiť. V takých chvíľach môže pomôcť podpora blízkych, rozhovory s odborníkmi alebo len čas, ktorý pomaly hojí rany. Nech sú okolnosti akékoľvek, každá žena by mala vedieť, že v tom nie je sama a jej bolesť je pochopená a rešpektovaná.

„Uvedomila som si, akí sme my ľudia krehkí a že nie vždy všetko ide tak, ako si predstavujeme. Vedieť to prijať bola pekná lekcia, bolestivá, ale veľmi pekná, lebo mi ukázala krásu ľudí, ktorých mám okolo seba, tú obrovskú podporu, ktorú som mala od všetkých ľudí, na ktorých mi záleží. To bolo na tom to pekné. Aj v tých nepríjemných chvíľach sa vedia ukázať tak krásne momenty, na ktoré do dnešného dňa spomínam a tisnú sa mi slzy do očí od dojatia a od tej lásky, ktorú som cítila," pokračovala.

Zuzana Vačková s dcérou Maruškou (Zdroj: Ján Zemiar)

Pomoc od odborníkov však v tom čase nevyhľadala. „V tom čase som to neriešila, lebo mi to nenapadlo. A je to veľká škoda, že v tej nemocnici, kde som ležala, kde som o to dieťa prišla, bolo o poschodie vyššie či nižšie oddelenie psychiatrie – prečo za mnou neprišiel nejaký lekár a nepoložil mi pár otázok a nejakým spôsobom mi nepomohol prejsť touto veľmi bolestivou skúsenosťou. Časom, keď som riešila u psychológov nejaké iné veci, tak prišlo aj na toto," dodala.