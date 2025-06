Zuzana Vačková prehovorila o citlivej téme: Mala SLZY na kraji!

Zuzana Vačková (Zdroj: RTVS)

BRATISLAVA - Herečka Zuzana Vačková prehovorila o traume, ktorú roky potláčala. Otvorene priznala, ako ju v 14 rokoch nepríjemný zážitok s neznámym mužom hlboko poznačil. Svoj príbeh zdieľala so silnými emóciami a túžbou upozorniť na to, že aj „zdanlivo malé“ udalosti môžu mať dlhodobé následky.

Zuzana Vačková otvorila veľmi citlivú tému zo svojej minulosti, o ktorej sa jej dodnes hovorí len veľmi ťažko. V podcaste To nerieš, moja diskutovala spolu s Katkou Brychtovou a psychologičkou o vytesňovaní traumatických zážitkov. Práve herečka sa priznala, že celý život sa snaží zabudnúť na nepríjemnú udalosť, ktorá ju zasiahla, keď mala len 14 rokov.

„Ja som tu raz hovorila o tom, že som dostala takú pusu, ktorá bola veľmi nasilu, mala som 14 rokov. Vlastne to bola moja prvá jazýčková a bola od cudzieho muža. Keď sa na to zvonku pozrieš, veď sa nestalo nič strašné, ale ja som práve na sedení u Danky (psychologička, pozn. red.) zistila, že ja mám z toho strašnú ranu na duši. Že ma to hrozne ovplyvňuje v mojom ďalšom živote,“ priznala.

Herečka ďalej otvorene hovorila o tom, ako sa so zážitkom vyrovnávala: „Ja som to vytesnila. Ja som o tom nechcela hovoriť. Ja som si to nechcela pripomínať. S nikým som to nechcela riešiť. Teraz sa mi ruky potia, keď o tom hovorím,“ povedala s chvejúcim sa hlasom a so slzami na krajíčku. Téma ju silno zasiahla aj počas rozhovoru. „Tlačia sa mi slzy do očí, lebo je to pre mňa niečo, na čo fakt nechcem spomínať,“ dodala na záver.

