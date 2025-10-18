Mrazivá SPOVEĎ Podzámskej: TOTO ju dostalo do závislostí a... PONUKA, ktorá jej zmení život!

PREŠOV - Elena Podzámska (53) si posledné roky prechádza veľmi náročným životným obdobím. Upadla totiž do ťažkých závislostí, ktoré ju dostali na úplné dno. Prišla o prácu, aj o pevnú pôdu pod nohami. Aktuálne prijala pozvanie do relácie V siedmom nebi, kde porozprávala svoj ťažký príbeh a... Dostala ponuku, ktorá jej zmení život!
Elena Podzámska bola v minulosti jednou z najobsadzovanejších slovenských herečiek. Pred pár rokmi sa jej však život zmenil od základov... K horšiemu. Upadla do ťažkých depresií a siahla nielen po alkohole, ale aj po liekoch a vypestovala si ťažkú závislosť. Absolvovala liečenia, no vyhrabať sa z dna je oveľa ťažšie, ako sa doň dostať.
V uplynulých dňoch verejnosť obletela šokujúca správa - Eňa sa pred pár mesiacmi v úplnej tichosti vydala. Svoje áno povedala Vladimírovi z Prešova, ktorý je jej oporným múrom. No a práve on sa rozhodol svojej manželke pomôcť v neľahkej životnej situácii a napísal Vilovi Rozborilovi do Siedmeho neba. Tam už Elena vyrozprávala celý svoj príbeh. Všetko vraj začalo pred 5 rokmi.
„Nechcem sa vyhovárať na Covid, ale bohužiaľ tie skoro 2 roky strašne ovplyvnili život každého z nás a hlavne umelcov a ja som to veľmi ťažko psychicky znášala všetko. A ja sa už od 21 rokov liečim na ťažké depresie a úzkostnú poruchu a vlastne my takto ľudia máme veľký nábeh (to som sa dozvedela na liečení) na závislosti,“ uviedla Eňa. „U mňa k závislosti došlo v súvislosti s alkoholom, aj liekmi - benzodiazepínmi. To je vražedná kombinácia,“ priznala herečka.
Chvíľu sa jej vraj svoje problémy darilo v práci tajiť... „Ja som sa snažila, čo sa týka práce, sa kontrolovať, ale ono sa to vymkne z rúk,“ priznala Eňa a prehovorila aj o tom, čo ju priviedlo do Prešova. V tom čase na tom vraj bola najhoršie. „Ja som vlastne ušla do Prešova pred všetkými. To som bola v tom najhoršom období. To boli depresie, to bol alkohol, to boli lieky. A ja som sa proste zbalila a nikomu som nič nepovedala,“ priznala Podzámska.
To veľmi vystrašilo jej dcéru Radku, ktorá okamžite zalarmovala políciu. „Asi po 5-6 dňoch ma dcéra zachránila. Ona sa tak prestrašila, vedela, že je so mnou zle a okrem záchranky, ona na mňa dala pátranie. Tak sa bála o mamu,“ prehovorila otvorene herečka, ktorá z výslnia padla na samotné dno. Aktuálne je bez práce, zahlásená na Úrade práce a mesačne žije z 286 eur. Veľmi preto túžila nájsť si nejakú prácu.
Priznala, že by prijala akúkoľvek. „Tak v momentálnej situácii, áno... Jasné, že celkovo by som sa chcela vrátiť k herectvu, ale nemôžem si teraz vyberať, hej?“ povedala. „Je strašne veľa ľudí, čo si prechádzali tým, čím ja. Paradoxne odo mňa dostali druhú šancu. A ja okrem pár dabingov nič, úplne sa zľahla zem,“ pokračovala ukrivdená Eňa.
No napokon sa zdá, že od života dostáva druhú šancu. Nielen, že jej Vilo Rozboril našiel prácu na recepcii hotela, ale aj ponuku na hosťovanie do Košického národného divadla a podobnú ponuku do dabingového štúdia v Bratislave. Elene v jej "comebacku" držíme palce! Viac sa dozviete v relácii V siedmom nebi, dnes o 20:40 na JOJke!