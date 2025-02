Z niekdajšej SEXbomby jemné žieňa: Aha, ako sa zmenila slovenská prsatica!

Michaela Gašparovičová (Zdroj: Instagram M.B.)

O Michaela Gašparovičovej sa písalo veľa v minulosti. Bola známa pod prezývkou Mia Bella a jej poznávacím znamením boli veľké prsia. Teda najväčšie na Slovensku. Blondínka veľmi obľubovala plastické operácie a zákrokmi, ktoré ma na svojom tele spravené, sa nikdy netajila. Slovenská prsatica si neskôr dala svoje silikóny zmenšiť a neprirodzenosti dala zbohom.

Po Michaelinom boku sa už dlhé roky objavuje manžel Milan, s ktorým mala svadbu ešte v roku 2011. Obrad v tom čase konal v Amerike. Milanovi povedala áno aj po druhýkrát, a to v roku 2018, keď zverejnila romantické zábery z exotickej dovolenky. Snímka zachytávala obrovský zásnubný prsteň a tiež nápis "Marry me", z červených lupienkov ruží. No a následne o rok neskôr sa opäť vzali.

O 2 roky neskôr sa z nich stali rodičia. Mia porodila syna, ktorý čochvíľa oslávi 5. narodeniny. Niekdajšia silikónka sa potom z verejného života stiahla, už ani na sociálne siete nepridáva zábery zo súkromia. Teraz sa však objavila na Prešporskom bále, ktorý sa konal uplynulý víkend. A doslova je z nej jemné žieňa. Veď pozrite sami! Fotografie ako Michaela vyzerala v minulosti nájdete v galérii.

Michaela Gašparovičová s manželom (Zdroj: Ján Zemiar)