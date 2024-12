Heribanovej dcéra ZVOZILA Slovákov: TOTO ju naštvalo... Divadlo nie je KRČMA!

Barbara Jagušák (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Dodržiavanie dress code je prejavom úcty, no nie každý to chápe. Dress code je neoddeliteľnou súčasťou spoločenských udalostí a jeho porušovanie dokáže narušiť atmosféru akcie. To nedávno rozhorčilo Babsy Jagušák, ktorá počas predstavenia Luskáčika upozornila na nevhodne oblečených návštevníkov. Toto adresovala Slovákom!