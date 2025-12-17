Senát v USA potvrdil miliardára Jareda Isaacmana za šéfa vesmírnej agentúry NASA

WASHINGTON - Senát amerického Kongresu v stredu potvrdil do čela Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) miliardára Jareda Isaacmana. Informuje správa televízie BBC.
Za Isaacmanove vymenovanie hlasovalo 67 senátorov, 30 bolo proti. Americký prezident Donald Trump jeho nomináciu oznámil v novembri na svojej sieti Truth Social zhruba šesť mesiacov po tom, ako Isaacmana nominoval do čela NASA prvýkrát. Trump Isaacmanovu nomináciu stiahol v máji s odvolaním sa na „dôkladný prieskum predošlých spojení“. Podľa zdrojov novín New York Times rozhodnutie prišlo po tom, ako sa prezident dozvedel, že Isaacman prispel na predvolebnú kampaň demokratických politikov.
Isaacman je skúsený pilot
Krok zároveň prišiel v čase verejných nezhôd medzi Trumpom a miliardárom Elonom Muskom, ktorý bol blízkym spojencom Isaacmana a za jeho nomináciu do čela NASA aktívne loboval. V nadväznosti na stiahnutie nominácie šéfoval od júna americkej vesmírnej agentúre dočasne minister dopravy Sean Duffy.
Isaacman je skúsený pilot. Do histórie sa zapísal ako prvý neprofesionálny astronaut, ktorý uskutočnil výstup do voľného vesmíru v septembri 2024 počas súkromnej vesmírnej misie Polaris Dawn v spolupráci so spoločnosťou SpaceX. Na palube Muskových rakiet SpaceX absolvoval viacero súkromných vesmírnych misií a bol kľúčovým zákazníkom a zástancom cieľov spoločnosti SpaceX v oblasti prieskumu vesmíru.