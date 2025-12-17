ŠOKUJÚCA smrť známej moderátorky: Jej bezvládne telo ležalo hneď vedľa manžela

HOOVER – Americký štát Alabama zasiahla tento týždeň veľmi smutná správa. Moderátorku, ktorá sa bežným obyvateľom prihovárala dlhé roky z obrazovky, našli mŕtvu v jej dome. Po príchode policajtov na miesto činu, ležal vedľa nej bezvládny manžel. Správy sú o to šokujúcejšie, že pár po sebe zanechal jedno dieťa. Vyšetrovatelia pracujú s viacerými teóriami, no nevylučujú ani samovraždu.
Mesto Hoover, ktoré leží v americkom štáte Alabama, sa spamätáva zo šokujúcich správ, ktoré zasiahli celý federálny štát. Dlhoročná športová moderátorka Christina Chambersová sa prihovárala širokej verejnosti z televíznej stanice WBRC. Ako informuje samotná redakcia, v dome, kde Chambersová bývala, našli policajti v utorok 17. decembra dve bezvládne telá. Druhé patrilo jej manželovi Johnovi Rimesovi, píše NY Post.
Zanechali po sebe trojročné dieťa
Prvé správy hovorili o tom, že manželský pár našiel ďalší člen rodiny v ich dome na Highland Manor Court 700 ráno okolo 9:00 miestneho času. "Policajná hliadka po príchode na miesto činu našla na podlahe dve bezvládne telá. Obe mali na sebe stopy po zasiahnutí strelnou zbraňou. Okrem toho bolo v dome ešte trojročné dieťa. Podľa prvotných informácii neutrpelo žiadne zranenia," uvádza sa v policajnej správe s tým, že oboch manželov vyhlásili na mieste za mŕtvych. Spáchali zrejme samovraždu.
Známa tvár televíznej stanice
Chambersová robila posledné štyri roky pre televíznu stanicu WRBC na voľnej nohe. Predtým však patrila k jej hlavným tváram. Hlásila najmä správy zo sveta (amerického) futbalu a moderovala aj počas maratónu, ktorý sama odbehla.
Pre WRBC začala pracovať v roku 2015. Z obrazoviek sa prihovárala každý piatok večer v relácii Sideline. Okrem toho pôsobila aj ako pedagogička na strednej škole Thompson v meste Alabaster. Na Univerzite v Alabame absolvovala bakalárske štúdium v odbore žurnalistika.
Televízna stanica WRBC uviedla, že nečakanou smrťou Christiny Chambersovej je mimoriadne zaskočená. "Bola veľmi láskavá a v práci neúnavná. Milovala syna aj manžela. Pri svetle terajších udalostí som rád aspoň za to, že som ju pred týždňom objal a povedal jej, ako ju mám rád. Je mi veľmi ľúto celej rodiny aj našej televíznej stanice," uviedol moderátor spravodajstva z WRBC Jeh Jeh Pruitt.
Chambersová pracovala v posledných rokoch na oddelení komunikácie pre styk s verejnosťou spoločnosti Blue Cross Blue Shield of Alabama. "S hlbokým zármutkom vám oznamujeme, že sa potvrdili tie najhoršie správy. Sme hlboko zarmútení touto hroznou tragédiou. Celej rodine vyjadrujeme v tomto mimoriadne ťažkom období úprimnú sústrasť. Christina bola vrúcna a milujúca kolegyňa. Miloval ju každý, kto s ňou pracoval. Bude nám veľmi chýbať," napísala riaditeľka Sophie Martinová.