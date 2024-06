Heribanovej dcéra sa po návšteve lekára ZRÚTILA: Plač a... So správou sa NEVEDELA vyrovnať!

Babsy Jagušák (Zdroj: Ján Zemiar)

Babsy Jagušák Heribanová je dvojnásobnou mamou. Dcérku Izabelu porodila v roku 2017 a syna Zacharyho o 5 rokov neskôr. Veľmi si želala vychovávať dve dcérky, no osud to zariadil inak. A práve s tým sa nevedela dlhšie vyrovnať.

„Verejne som o tom nikdy nehovorila. Keď mi pred dvomi rokmi na sone lekár povedal, že čakám chlapčeka, musela som to ísť rozdýchať do auta. Rozplakala som sa, lebo som si želala dievča a Izi som chcela dať sestru. Dokonca som si googlila, ako vnútorne spracovať takzvaný “gender disappointment”, pretože naozaj tieto pocity u tehotných žien existujú a ako som sa neskôr dočítala, ide o pomerne bežný jav," napísala v úvode.

(Zdroj: Ján Zemiar)

Za svoje pocity sa hanbila. „Mať preferenciu ohľadom pohlavia dieťaťa sa môže zdať ako niečo veľmi povrchné a hlúpe. Ako dni ubiehali a ja som si zvykla na to, že budem mať syna, začala som sa na jeho príchod tešiť. S kamoškami, ktoré majú bratov, som diskutovala o ich vzťahoch a zaujímalo ma, či si dobre rozumejú. Ja som totiž brata nikdy nemala a dokonca v našej rodine ani veľmi chlapcov nemáme, a tak som chcela zistiť viac o tom, či môžu mixnutí súrodenci zažívať takú spriaznenosť, akú máme medzi sebou so segrou. Takýto prieskum je, samozrejme, úplne zbytočný, lebo medziľudské vžtahy sú dynamické, rozmanité a vzťah súrodencov sa nikdy nedá predpovedať. Ale taká proste som - systematická, racionálna a rada si ku všetkému robím prieskumy," pokračovala.

Potom však porodila a prišla na to čaro mať synčeka. „Je to nekonečná a bezpodmienečná láska. Niečo neuchopiteľné a ťažko opísateľné. Uvedomila som si, že moje obavy boli úplne zbytočné a že som v hlave riešila nejaké staromódne vzorce, ktoré namali žiadne opodstatnenie. Láska je tam, kde sa jej ľudia otvoria, kde na nej pracujú a kde jej dovolia, aby rástla. Izi je tá najlepšia staršia sestra, Zakiho bezpodmienečne miluje a my tiež. Doplnil naše rodinné puzzle. Priniesol nám pokoj, šibalstvo, neopísateľnú radosť zo života," dodala. „Ak si tiež prechádzate “gender disappointmentom”, vedzte, že tieto pocity sú úplne na mieste, nemusíte sa za ne hanbiť a že život to zariadil za vás najlepšie ako mohol. Mne trvalo dva roky, kým som sa dokázala s týmto mojim tajomstvom zdôveriť," dodala na záver.