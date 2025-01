Známa Slovenka zažila na svahu HRÔZU: Urgentný zásah záchranárov!

Babsy Jagušák (Zdroj: Ján Zemiar)

Lyže a snowboardy nie sú len formou zábavy či športu, ale môžu sa stať aj nebezpečnými, ba až smrtonosnými zbraňami. Pri nesprávnom používaní, podcenení bezpečnosti alebo nerešpektovaní pravidiel na svahu sa môžu zmeniť na nástroj, ktorý spôsobí vážne zranenia či dokonca smrť – či už človeku samotnému alebo iným ľuďom v okolí. Svoje o tom vie aj Babsy Jagušák, ktorá prežila hrôzostrašnú situáciu na svahu. Toto naozaj nechce zažiť nikto! Jej kamarátku na zjazdovke zrazil snowboardista.

„Okolo 15-tej som zlyžovala sama k autu, aby som kamarátku Sisku a Izi mohla čakať pod vlekom, aby sme čo najskôr vyrazili domov. Vo vrecku mi zrazu zvoní telefón a ozve sa ubolený hlas. Sisku zrámoval snowboardista v plnej rýchlosti a nedokázala sa po páde postaviť na pravú nohu. Milý pán v rokoch, ktorý ju ratoval na svahu, hneď zavolal záchranku a horskú službu," opísala v úvode nepríjemný zážitok. „Vina bola na strane arogantného snowboardistu, ktorý sa nepozeral pred seba a zrazil stojacu Sisku na kraji zjazdovky," pokračovala s tým, že jej kamarátka mala na sebe neónové farby.

„Týpek sa ledva ospravedlnil a preukázal empatiu až vo chvíli, keď sa rozplakali jeho dve deti. Potom to už islo rýchlo. Skúter zniesol Sisku dole, okamžite ju naložili do sanitky a mily sanitár mi do GPS napísal adresu, kam za nimi mám prísť. Všetci boli protesionálni, ochotní a veľmi priateľskí. V nemocnici vo Wiener Neustadt sme sa bez problémov dostali na chodbu, kde prijímali naliehavé prípady. Siska čakala na röntgen a vyšetrenie. Mohli sme byť celý čas pri nej," uviedla. Z rakúskej nemocnice a z prístupu lekárov bola nadšená. Slovenské zdravotnícke zariadenia sa podľa jej slov ani zďaleka nechytajú na tie, ktoré sa nachádzajú u našich susedov, čo ju samozrejme mrzí.

„Týmto postrehom nechcem hejtiť slovenské nemocnice. Vždy som mala s našimi nemocnicami skvelú skúsenosť, ale bolo to hlavne vďaka úžasnýn a obetavým lekárom a sestrám, ktoré pracujú často v nehumánnych podmienkach. Nehovoriac o tom, že o nejakých moderných technológiách, ktoré by im uľahcili prácu, môžu len snívať," vyjadrila sa. „Velmi ma mrzí, že to takto u nás vyzerá a pevne verím, že sa to raz zmení a my nebudeme musieť odháňat holuby z nemocničných izieb, dýchať plesnivé steny, rátať odpadnuté kachličky v sprche a nosiť si z domu ventilátor a toaleťák," dodala na záver.