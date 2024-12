(Zdroj: Ján Zemiar)

Dcéra moderátorky Aleny Heribanovej, Babsy Jagušák, je mamou na plný úväzok. K dcére Izabelke pribudol pred dvomi rokmi presne na Vianoce syn Zachary. Na svoje dve ratolesti nedá Babsy dopustiť, vníma však rozdiel medzi jedným a dvomi deťmi? „Je to iné. Je to dvojnásobná starosť v úvodzovkách a ja som taká mama, že sa snažím tráviť maximum času s deťmi. Chcem sa im venovať, učím sa s nimi, chodíme spolu na krúžky, robíme aktivity, ktoré z môjho pohľadu ich rozvíjajú. A to je, samozrejme, taký časožrút, ale zároveň aj investícia do nich, ktorú ja vždy rada urobím,” prezrádza Babsy úprimne.

Čo je však skutočnou výzvou, ktorú so sebou dvojnásobné rodinné povinnosti prinášajú, je pre Babsy logistika. „Keď jedno dieťa má iné krúžky a druhé dieťa je menšie a nevie obsedieť, musí byť v tom čase vonku, prechádzať sa, tak je to ťažšie celé skĺbiť dokopy. Navyše my sme obaja veľmi zaneprázdnení ľudia, ale učíme sa v tom celom nejako plávať,” hovorí o náročnosti organizácie rodinného života. Záchranou v tomto smere je nielen zdieľaný kalendár, ale aj starí rodičia, ktorí sú jej veľkou oporou.

Veľkou pomocníčkou je však aj Izi. „Vidím to aj na Izi, ako veľmi mi pomáha s malým. Keď potrebujem niečo spraviť, navariť, upratať, hocčo, tak si ho zoberie k sebe do izbičky, hrajú sa, príde mi zahlásiť, keď potrebuje zmeniť plienku alebo čokoľvek. Vedia sa prehrať už aj hodinu, dve sami, a je to úžasné,” priznáva. Dve deti sú tak podľa nej priam za odmenu a prezradila aj dôvod. „Z môjho pohľadu sú lepšie dve deti. Jednak sú to spriaznené duše, ktoré celý život budú kráčať spolu tou cestou životnou, ak ich rodičia správne vychovávajú, ale zároveň sa vedia krásne zabaviť ako deti. Takže je to za mňa jasná voľba.” Reč však padla aj na tretie dieťatko! Pribudne do rodiny známej stylistky ďalší človiečik?

Babsy Jagušák má dve krásne deti: Bude aj tretie?! Prekvapivé slová