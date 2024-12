Alena Heribanová (Zdroj: Ján Zemiar)

Každý chce žiť čo najdlhšie, nie všetci však robia dostatočne veľa pre svoje zdravie. Alena Heribanová je však aj v tomto disciplinovaná: „Beriem výživové doplnky, vitamíny, cvičím, denne chodím na prechádzky, čiže tie veci, ktoré sa dajú, robím a snažím sa byť spokojná, šťastná, veselá, keď je zle, tak si niečím vylepším náladu, aj hlava musí byť v poriadku, keď chcem mať telo v poriadku,“ hovorí moderátorka, ktorú k zdravému životu viedla už jej babička.

Pokiaľ však nemusela brať lieky, tak ich nebrala. Vsadila na stravu, vitamín C, cvičenie, disciplínu a nastavenie v hlave. Vyhla sa aj hormonálnym prípravkom v menopauze. „Začala som viac športovať, menej som pracovala. Dokázala som sa naučiť povedať nie a nezobrať prácu, keď som vedela, že mám zlý stav a návaly do hlavy“, hovorí moderátorka. „Raz sa mi stalo, že som sa ulakomila, na tom javisku som zostala stáť, prišiel nával a ja som nevedela ani ako sa volám…“ priznala s dodatkom, ako tú situáciu vysvetlila a zvládla. Alena prezradila aj to, akému cvičeniu sa venuje a čím dostáva do aktívneho stavu svoju myseľ i telo. Mali by sme si brať príklad...

Alena Heribanová chcela zvládnuť menopauzu na vlastnú päsť: Doplatila na to! (Zdroj: NL/Ján Zemiar)