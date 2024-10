Spevák Ďurica si dodnes láme hlavu: Čo sa dialo po SuperStar NECHÁPAL!

Odovzdávanie cien SOZA. Na snímke Adam Ďurica (Zdroj: Ján Zemiar)

Sláva, poľná tráva? Možno, ale je dobre navoňaná. Mnohých vie celkom príjemne poštekliť, ale kým sa k nej človek dopracuje, chce to chvíľu driny a odriekania. Peter Lipa nemal hneď od začiatku na ružiach ustlané, každopádne je to výnimočný hudobník a spevák, ktorý stojí na vrchole slovenskej jazzovej scény. Či sa rovnakej slávy dostane aj spevákovi Adamovi Ďuricovi, je zatiaľ otázne. Ale ruku na srdce, kto by po nej netúžil. „Sláva? Čo ja viem, vždy som bol taký rezistentný voči tomu, vlastne to neviem ani pomenovať…“, zasmial sa Adam. „Keď sa povie „sláva“, tak mi napadne Karel Gott. To bol slávny človek. Ja vlastne neviem, čo je to sláva“. Tá jeho však začala účasťou v SuperStar, kde vlastne odštartoval svoju kariéru. Sláva však vie mať aj tienisté stránky: „Jožo Ráž hovorí, že on vyjde na ulicu a strhávajú z neho šaty všetci“, zasmial sa Adam, ktorý toto ešte nezažil: „Musím ešte zapracovať na sebe,“ dodal.

Do relácie Sieň slávy si Ďuricu pozval vlastne Peter Lipa, ktorý je slovenskou jazzovou legendou. Spoločne tento rok absolvovali klubové turné a Adam je z tejto spolupráce nadšený. Peter Lipa je totiž preňho nielen hudobná ikona, ale aj skvelý človek. „Absolútny profesionál, dobre naladený, vedomosti o hudbe má obrovské, rozprávať sa s ním o hudbe je veľký zážitok, to by som mohol menovať do rána. Proste zažiť ho a byť v jeho prítomnosti je dar,“ ospevuje ho s tým, že ostatní speváci sa od neho stále majú čo učiť. Niektoré životné múdrosti Petra Lipu si môžete vypočuť aj v relácii Sieň slávy. Už tradične bude plná nielen životnýh príbehov, ale aj skvelej hudby. Ndezabudnite sledovať vo štvrtok o 20.30 na Jednotke. Ďalšími hosťami budú Marián Čekovský a Lipova partnerka Zuzana Čuteková Pavlíková.

