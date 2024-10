Emil Horváth je v súkromí iný muž: Uf, na toto nemá ani štipku talentu!

(Zdroj: RTVS)

Emil Horváth sa k hereckej príležitosti dostal ako "slepé kura k zrnu". Mal 5 rokov, zahral si v Predanej neveste, ale úplnou náhodou sa ho režisér proste opýtal, čo robí večer, že by sa im hodil do predstavenia na malú scénku. Jeho úlohou bolo zobrať činky a Horváth spmína. „Ja som bol veľmi scénické dieťa, zahral som tam asi 2 či 3 predstavenia, dostal som 80 korún, ale pruh takisto. Takže ma operovali,“ smeje sa.

V našom rozhovore však Emil Horváth hovorí o tom, aký je doma na domáce práce. Priznáva, že nevie nič urobiť, že nevie nič navariť, že celkovo je proste doma ľavý. „A tak prosím vás pekne, tak nebudem sa udávať!“ smeje sa. Po rokoch dokonca prezradil aj to, prečo odmietol pozvanie do kuchárskej show Kamily Magálovej. A je to prosté - vie uvariť iba čaj, praženicu a možno špagety. Zároveň priznáva, že na varenie nemá trpezlivosť, hoci inak sa považuje za trpezlivého človeka. „Neviem si predstaviť, že by som urobil kura a doňho ešte aj plnku,“ smeje sa. Na svoju obhajobu ale povie, čo mu ide a v čom je doma užitočný. Ručíme za to, že varenie by ste mu aj vy celkom radi odpustili... Pozrite si videorozhovor a čo všetko o sebe ešte porozpráva, sa dozviete v relácii Sieň slávy vo štvrtok o 20.30 na Jednotke.

