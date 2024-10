Braňo Kostka (Zdroj: RTVS)

Braňo Kostka je známy hudobník, ktorého si najviac ľudia spájajú so skupinou Fragile. Koncertujú neúrekom, momentálne má však Braňo aj ďalšiu veľmi zaujímavú prácu. V každom prípade on aj jeho partnerka, herečka Zdena Studenková sú pracovne vyťažení hlavne večer. Preto sme boli zvedaví, či sa po koncerte či divadelnom predstavení doma ešte rozprávajú alebo ako vlastne trávia po práci čas. „Som rád, keď sa večer vieme stretnúť, ale momentálne chodím domov o druhej, o tretej ráno, lebo teraz s Fragile pracujeme na veľkom projekte Sieň slávy, v rámci ktorého robíme hudobnú produkciu… takže je to úžasné obdobie“, hovorí Kostka a dodáva: „Ale so Zdenou vždy raňajkujeme spolu, vždy obedujeme spolu, pokiaľ nie sme na zájazde“.

Ak sa však potrebuje dosýta vyspať, z času na čas to vie využiť: “Ale momentálne to nie je moja silná stránka“. S vekom by to človek rád potiahol, ale vždy sa to proste nedá. Práca nepustí. Braňo je z tejto elegantnej relácie nadšený a presne vie, koho by si do Siene slávy - ak by mal tú možnosť - pozval on. Spomenul jedno vzácne meno, ale vo všeobecnosti je rád, že v relácii možno vzdať hold ľuďom, ktorí povzniesli Slovensko a ako osobnosti si to zaslúžia. V relácii teda uvidíme skupinu Fragile, ale spievať budú aj iní hostia. Aký je teda ten hudobný kľúč?

Kostka a Studenková sa po večeroch nestretávajú často: Kde hudobník labzuje do 6 rána?! (Zdroj: NL/Ján Zemiar)