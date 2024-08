Ako Baťa premenil Zlín: Jozef Banáš odhaľuje detaily! Toto je ZÁKLAD ÚSPECHU

Jozef Banáš (Zdroj: Facebook JB)

BRATISLAVA - Kráľ obuvi či najväčší podnikateľ svojej doby! To je Tomáš Baťa, o živote ktorého napísal knihu Jozef Banáš. On sám sa riadi mnohými jeho pravidlami a Baťovskými desatorami.

Jozef Banáš je veľmi úspešný a jeden z najprekladanejších slovenských spisovateľov. Spomedzi jeho kníh bola mimoriadne úspešná kniha o Tomášovi Baťovi – Som Baťa, dokážem to! Napísal ju na zákade ponuky: „Bola to pre mňa veľká výzva, o to skôr, že som slovenský autor a písať o najvýznamnejšom československom podnikateľovi, bola fakt výzva, ale je to v Čechách suverénne moja najpredávanejšia kniha, myslím preklad“.

Základom úspechu Tomáša Baťu je podľa Banáša líderstvo. A tiež bol motivátor a vizionár. „Líder je vtedy, keď ide osobný príkladom. Bol to unikátny zjav vo svetovom biznise“, dodáva Banáš. V podnikaní ho najviac ovplyvnilo prostredie, v ktorom vyrastal. Otec ho odmalička viedol k sebavedomiu, premýšľaniu a k tomu, aby mal vieru v svoje sny.

Zlín je fascinujúce mesto v regióne Východnej Moravy. „Keď mal Baťa 12-13 rokov, stál so súrodencami na vrchu nad Zlínom, vtedy mal 2500 obyvateľov a v tom čase Tomáš povedal – tu raz bude stotisícové mesto. Neuveriteľné“, obdivne hovorí Banáš. Dnes má Zlín necelých 80 000 obyvateľov a modernou mestskou aglomeráciou, plnou funkcionalistickej architektúry, sa stal práve vďaka Baťovcom. Určite sa oplatí navštíviť Východnú Moravu a minimálne jeden deň si vyhradiť práve na Zlín.

Baťova vila je úžasná. Dnes je v nej sídlo Nadácie Tomáša Baťu a Banáš v nej dokonca aj spal. Sprevádzal ho vtedajší marketingový riaditeľ Nadácie Viktor Riško:hovorí o veľmi silnej emócii Banáš. Vila bola veľmi živým miestom. Tomáš Baťa sa tu schádzal so svojimi spolupracovníkmi a ďalšími osobnosťami zlínskeho života, počas 1. mája sa tu konali stretnutia so zamestnancami továrne. Zaujímavosťou je, že iba spálňa manželov Baťovcov nemá okná s výhľadom na továreň, ale smerujú na opačnú stranu. Zo všetkých ostatných miestností v dome vidieť ich továreň.

Opomenúť nemožno ani Pamätník Tomáša Baťu, ktorý patrí k vrcholným dielam zlínskeho funkcionalizmu. Budova bola postavená v roku 1933, rok po smrti Tomáša Baťu a autorom bol významný zlínsky architekt F. L. Gahura. Železobetónový skelet kombinoval so sklenenou výplňou, vnútorný halový priestor je rozčlenený iba stĺpmi, schodiskom v tvare písmena Z ako Zlín, a interiéru dominuje maketa lietadla Junkers F13, v ktorom Tomáš Baťa ako 56-ročný zahynul. Okrem repliky lietadla je tam aj vzácny exponát – Baťove švajčiarske hodinky Movado, ktoré pád lietadla prežili.

„Pred sto rokmi bol Zlín jedno z najmodernejších miest Európy, kde boli postavené prvé mrakodrapy," nadchýna sa Banáš. Známy Baťov mrakodrap má 16 poschodí a je 77,5 m vysoký. Vďaka výške stavby sa jednalo o druhú najvyššiu budovu Európy. Technickou raritou je samotná výťahová kancelária Jána Antonína Baťu. Má rozmery 6 x 6 metrov, je elektricky klimatizovaná, je v nej umývadlo aj telefón. Pre zamestnancov slúžili ďalšie 4 výťahy. „Všetko moderné, všetko premyslené. A on všetko konzultoval so špičkovými ľuďmi. On mal takú filozofiu - stále buďte na špici, lebo tam je najmenšia konkurencia“, hovorí Banáš a s úsmevom dodáva, že podľa tohto kréda sa snaží riadiť tiež.



Aj keď sa stále hovorí o Baťových Desatoro v rôznych aspektoch života, Jozef Banáš má presný rebríček nevyhnutných vlastností a princípov, ktoré dodržiavali viacerí velikáni: „Keď chcete byť v živote úspešný a šťastný, či človek-jednotlivec, či spoločnosť-štát, musíte mať 7 V. Prvé je Vízia, musíte vedieť, čo chcete..." Ktoré sú tie ďalšie, si už vypočujte v rozhovore. Oplatí sa podľa nich žiť...

