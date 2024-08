Tomáš Maštalír vo filme Vlny (Zdroj: Bonton Film)

Šesťdesiate roky, Československo. Z éteru sa ozýva rock‘n‘roll, nosia sa minisukne a študentské revolty menia svet. Do prestížnej rozhlasovej redakcie na popud Hofmana, generálneho riaditeľa Správy spojov vo vtedajšom Československu, prichádza Tomáš, ktorý sa ocitá v nebezpečnom súboji medzi redaktormi a tajnými službami. V stávke je kompromitujúca nahrávka aj životy všetkých. Hlavný hrdina stojí pred ťažkou voľbou - obetovať brata alebo kolegov bojujúcich za pravdu?

Počas revolúcie mal Maštalír 12 rokov, takže čo-to z tohto obdobia si pamätá. „Bol som aj iskra, aj pionier, pamätám si na postoj svojich rodičov ku komunizmu, ktorý nikdy nebol extra pochvalný a pozitívny…“ Z pohľadu súčasnosti vie, že veci fungovali diametrálne inak. Zdá sa však, že ľudia sa nejak zásadne nemenia. Niektorí sú hrdinovia, iní zbabelci, zradcovia, a ďalší stoja vždy na strane, ktorá je pre nich výhodnejšia.

„Je to zvláštna postava, zaujímavá svojou nejednoznačnosťou a miestami aj nečitateľnosťou, čo môže byť jeho vnútorné nastavenie a jeho filozofia“, hovorí Maštalír o postave Hofmana, ktorého stvárnil. „Myslím si, že Vlny by mali vidieť všetci, je to súčasťou našej histórie, naši rodičia to zažili…“, a preto si myslí že by film mohol istým spôsobom otvárať oči a ľudia by mohli dospieť k akémusi precitnutiu. „Je to dokonca až taký pomník odvahy, statočnosti a všetkým opakom zbabelosti“, hovorí herec s vierou a presvedčením, že by film mohol byť povzbudzujúcim.

Tomáš Maštalír o detstve počas komunizmu: Čo si pamätá a čo mu hovorili rodičia?! (Zdroj: NL/TH)