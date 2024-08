Ady Hajdu (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Konečne! Bratislava sa dočkala slávnostnej premiéry jednej z najočakávanejších snímok tohto roku – filmu MIKI. Ten zavedie diváka do divokých 90-tych rokov, kedy sa dostávali k moci ľudia so silou a stierali sa aj posledné zvyšky akýchkoľvek morálnych zábran. Na premiére nechýbali mnohé známe tváre a snímku o jednej z najobávanejších postáv 90-tych rokov si nenechal ujsť ani herec Ady Hajdu.

Ady Hajdu sa netají tým, že je obrovským milovníkom slovenských filmov a aj to jeden z dôvodov, prečo si nenechal ujsť dlhoočakávaný film MIKI, ktorého slávnostná premiéra sa uskutočnila pred pár dňami v jednom z bratislavských kín. „Mám veľmi rád mafiánske filmy, pretože som na nich vyrastal a niektoré americké filmy o mafiánskom prostredí, tak tam som držal palce tým mafiánom, nie policajtom,“ priznáva so smiechom umelec, ktorý však svojej otvorenosti neostal nič dlžný ani naďalej. „Teraz držim palce tej opačnej strane, lebo tá spravodlivosť je u nás veľmi krehká, vlastne už neexistuje. Tým pádom sa trošku obávam, že tie 90-te roky sa môžu opäť vrátiť, takže to je tá realita, ktorú teraz žijeme.“

Na toto divoké obdobie si však herec spomína veľmi dobre. „Oni tí mafiáni boli, žili na ulici a mysleli si, že môžu všetko na svete.“ Napriek tomu z nich herec prekvapivo strach nemal. „Ja som to ináč vnímal, lebo ja som s tými chudákmi niektorými aj vyrastal. Niektorí boli aj vo vláde a vlastne sa to celé zvrtlo v tom, že oni ich použili. Tá moc ich použila,“ neskrýva rozhorčenie herec.

90-te roky však so sebou prinášali aj pouličné bitky a svoje o tom vie aj Ady, ktorý sa sám v jednej ocitol a následky z nej dokonca pretrvávajú dodnes. V rozhovore si dokonca spomenul na hrozivý zážitok, kedy mu s nabitou zbraňou mierili na hlavu! Z jeho slov vám bude behať mráz po chrbte!

Ady Hajdu zažil krutosť 90. rokov na vlastnej koži: Jedno zlé rozhodnutie a v tvári mal zbraň! (Zdroj: NL/TH)