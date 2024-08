Maireeho vážne následky po hrôzostrašnej nehode: ZÁZRAK bude hľadať u Bekima!

DJ Mairee (Zdroj: Ján Zemiar)

DJ Mairee v roku 2017 poriadne potrápil svojho anjela strážneho. Auto, v ktorom sa viezol, išlo rovno do šrotu a on skončil v nemocnici a sám tvrdí, že v teň sa doslova druhýkrát narodil. Ako sa má dnes, sedem rokov po hrozivej nehode? „Je to oveľa lepšie. Je to najlepšie od tej autonehody, ale je to tak 80%,“ prezrádza otvorene známy DJ, ktorý sa stále pasuje s následkami nehody. „Stále mám veľký problém s nohou a trošku sa mi pomenili vzorce pohybu a stále vlastne som dopredu s jedným ramenom, jednu nohu mám kratšiu ako druhú.“

Nič však nenecháva na náhodu a na tom, aby sa vrátil do pôvodnej formy, dennodenne pracuje. „Tým, že každé ráno cvičím jógu, chodím veľa cvičiť, tak to postupne dávam do tých správnych noriem.“ Umelec však za tým, kde dnes je, nevidí len pravidelné cvičenie, pokrok v zdravotnom stave vníma aj v čomsi celkom inom. „Ja si myslím, že je to vytrvalosť, určite vytrvalosť... A trošku tá pokora, že počúvam telo, zastavím, trochu si sadnem, dám tej nohe oddych. A tak isto je to spánok, predtým som nepoznal pocit, že už nevládzem. Dnes príde moment, že po troch týždňoch nespania som naozaj unavený, dám na telefóne „nerušiť“ a oddychujem. Proste počúvam svoje telo.“

Známy hudobník sa však okrem zdravotných pokrokov aktuálne teší aj z iných úspechov a toto leto si plní jeden sen za druhým. Prednedávnom sa totiž vrátil z najslávnejšieho festivalu pre DJ-ov s názvom Tomorrowland, kde stál na jednom stagi po boku takých hviezd akými sú Martin Garrix, Hardwell, Tiesto, Like Mike, Timmy Trumpet, či Paris Hilton, tí však, o jeho hrozivej skúsenosti nič netušia. „Ja si myslím, že veľa nových ľudí vôbec nevie a netuší, ale určite to budem v nejakých zahraničných rozhovoroch spomínať. Je to podľa mňa veľmi pozitívny príbeh. Mal som nejakú svoju cestu, potom mi nehoda vyslovene zatiahla ručnú brzdu, ale ja som sa nedal a s tou zatiahnutou ručnou brzdou som to ťahal ďalej. Postupne som ju zrušil a toto leto je to, kedy som znovu začal lietať," neskrýva nadšenie z obrovského úspechu na Tomorrowlande Mairee.

Jedným dychom však dodáva, že nebyť jeho bývalej priateľky, ktorá po nehode stála po celý čas po jeho boku, by sa dnes nič z toho neudialo. „Bola to táto jedna osoba, bez ktorej by som tu dnes nestál a už vôbec by som minulý týždeň nestál na Tomorrowlande, takže týmto jej určite patrí jedna veľká vďaka!“. Ani oddanosť však ich vzťah nezachránila a sú to už štyri roky, čo sa dvojica rozišla. Dnes žije známy hudobník v stovežatej Prahe a na otázku, či je po jeho boku aktuálne iná žena, odpovedal s veľkým otáznikom. Tak ako to vlastne je?

Maireeho vážne následky po hrôzostrašnej nehode: ZÁZRAK bude hľadať u Bekima! (Zdroj: NL/Ján Zemiar)