EXKLUZÍVNE! Šialený nápad slovenskej speváčky: NEUVERÍTE, čo so sebou urobila... Radikálna ZMENA

Ronie (Zdroj: Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Slovenská speváčka Ronie je známa tým, že rada šokuje. Svoj zjav neustále mení podľa nálad a najnovšie spravila šialený počin. To naozaj takto priamo počas...

Šialený nápad slovenskej speváčky: NEUVERÍTE, čo so sebou urobila... Radikálna ZMENA (Zdroj: Ján Zemiar)

Zo slovenskej hudobnej scény patrí azda medzi najviac extravagantné speváčky. Reč je o Veronike Adamičkovej, ktorú všetci registrujú najmä pod umeleckým menom Ronie. Tá dnes odpremiérovala svoj nový videoklip s názvom “Na čo sa hráme“. Zaujímalo nás teda, akým štýlom sa bude jej novinka uberať. „Hrám sa na moje sedemnásťročné ja, ktoré takto chodilo von a tí, čo sa so mnou stretávali, tak si pamätajú aj moju červenú farbu na hlave,“ začala hneď zhurta Ronie.

speváčka Ronie sa nechala prefarbiť (Zdroj: Ján Zemiar)

V hlave jej skrsol bláznivý nápad. Nechala sa prefarbiť! A prečo sa odhodlala pre túto zmenu? „Bolo to hlavne kvôli novému videoklipu a chcela som to niečím odlíšiť od tých ostatných a predsalen už ma všetci poznajú s tou blond farbou a hovorím si, že keď je to táto moja éra pop-punková, v ktorej som vyrastala... ja som reálne takto chodila von a mala som aj tú červenú farbu, tak sme sa dohodli na scenári, že sa vlastne prefarbím počas klipu,“ povedala Ronie exkluzívne pre Topky.sk. Obrovskú zmenu musela pred svetom držať v tajnosti. Až doteraz... Aj keď sa speváčka ukazovala na verejnosti, nosila parochňu.

To však zďaleka nie je jediná vec, čím je tento jej klip jedinečný a iný ako tie predchádzajúce. Pre spoluprácu na ňom si prizvala hneď dve mená z obľúbených markizáckych reality šou, a to sympatického Lua z Love Islandu a krásnu Anet z Ruže pre nevestu. Ako to na natáčaní vyzeralo a prečo sa rozhodla práve pre nich, sa už dozviete z nášho videa vyššie.