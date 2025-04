KRITIKA hitu slovenskej speváčky: Známy hudobník sa do nej obul... Absolútne DNO!

The Curly Simon nenechal na Ronie nitku suchú (Zdroj: Topky)

Slovenská speváčka Ronie vydala novú pieseň s názvom DNA. Hneď po vypočutí ju začali jej fanúšikovia kritizovať, že sa to náramne podobá na skladby Paparazzi, Poker face či Bad romance od Lady Gaga. Všimli si to viacerí ľudia a medzi nimi aj hudobník Simon Štubniak alias The Curly Simon, ktorý sa do nej obul. „Absolútne dno slovenskej pop music. Každý spevák alebo producent, čo robí songy podľa predlohy a ešte to ani nikde nespomenie, ste najväčší šašovia a chudáci. Aj hluchý počuje, že to je Lady Gaga. Nechápem, ako to môžete robiť stále dookola a ešte k tomu takto okato. A ešte máte z toho dobrý pocit, že ste niečo vytvorili," napísal.

„Len uj*bať a doj*bať. Nemáte absolútne žiadny nápad ani predstavivosť. Robíte hudobný smog. Je to smutné a je mi vás úprimne ľúto, lebo nikdy nebudete vedieť, aký je to pocit vytvoriť vlastnú vec, čo ľudí chytí za srdce a zanechá nejakú stopu. Najhoršie na tom je, že by ste to aj možno vedeli, ale ste leniví a robíte všetko len pre hype a podľa vzorca. Nemá to nič spoločné so sebavyjadrením alebo niečím hlbším. Je to najplytkejšie rýchlokvasné hovno, aké existuje. A ešte k tomu strašne smrdí," dodal. Ronie sa rozhodla na toto zareagovať.

Ronie na svojich skladbách pracuje so svojím priateľom, producentom Martinom Šrámekom alias Maxom. „Rozmohol sa nám tu taký nešvár. Pre všetkých, ktorí ma ešte nepoznajú - v roku 2023 som vydala album RONIEMOON. Každá skladba na ňom odkazuje na dvetisícky a interpretov, ktorí ma inšpirovali. Skladba DNA, o ktorej sa teraz toľko hovorí, je jasným príkladom - inšpirovaná Lady Gagou a elektronickým zvukom tej doby a odkazom na vtedajší album The Fame," vyjadrila sa.

„Za posledné dva roky som o tom hovorila v mnohých rozhovoroch a článkoch, kde som opakovane uvádzala, že album je poctou speváčkam/spevákom, zvuku a obdobiu, ktoré ma formovali. Chápem, že kontroverznosť predáva a sociálne siete sú občas drsným priestorom, no tu to je inak. Cítim, že nemám čo obhajovať, chcem len uviesť veci na pravú mieru. Tvorím s láskou, rešpektom a úprimnosťou a teší ma, že mnohí z vás to cítia. Ďakujem každému, kto sa do mojej hudby ponoril a vníma ju tak, ako bola aj myslená - ako návrat ku krásnemu obdobiu, ktoré nás všetkých ovplyvnilo," uviedla.