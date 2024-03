Je KONIEC: Ďalší markizácky pár oznámil ROZCHOD!

Prvé náznaky o tom, že medzi Vildom a Veve ide o viac než kamarátstvo, sa objavili ešte v roku 2022. Dvojica neskôr vzťah potvrdila a všetko naznačovalo tomu, že to medzi nimi klape. Lenže, ako sa najnovšie ukázalo, až také ružové to zrejme nebolo. Portál markiza.sk aktuálne priniesol správu o tom, že tanečník a bývalá účastníčka Survivor išli od seba.

Vilda Šír s priateľkou (Zdroj: Ján Zemiar)

To, že je aktuálne slobodný, potvrdil sám Vilém, ktorý v minulosti randil s kráskou zo šou Love Island - Nikol Treterovou a neskôr aj s aktuálnou partnerkou Andreja Danka - misskou Sylviou Šulíkovou. Teraz mu to nevyšlo do tretice. „Mrzí ma to, ale je to pravda. Bohužiaľ, niekedy to život tak vymyslí. Láska je jedna vec, ale musí to fungovať aj organizačne. A keď to tak nie je, tak láska nestačí. Je to čerstvé, rozišli sme sa minulý týždeň. Bolo to rýchlejšie, ako poskladať zostavu tanga," prezradil pre Markízu.

Na otázku, či po rozchode s Veronikou zostávajú fungovať aspoň na priateľskej úrovni, odpovedať nevedel. „Neviem. Ona má toho veľa, študuje medicínu. Ja teraz tancujem v Let’s Dance a všeobecne mám toho veľa. A udialo sa to tak strašne rýchlo, že vlastne neviem. Mal som narodeniny, zablahoželala mi, ale nič viac,“ uzavrel tanečník.

