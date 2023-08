Attila Végh prehovoril o manželke: Nahovára ho na zákrok... Čo jej na ňom vadí?

Manželia Véghovci (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Attila Végh patrí k najznámejším slovenským športovcom. Nepreslávil sa však len ako zápasník, ale aj ako televízna osobnosť. Ľudia si absolútne zamilovali jeho láskavý humor a vtipné hlášky, avšak v poslednom období sa z obrazoviek vytratil. My sme mali možnosť stretnúť ho na akcii známej kozmetickej značky a zaujímalo nás, ako sa má...

Ako sme spomínali Attilu sme stretli na evente, ktorého témou bolo skrášľovanie. Na akciu ho vytiahla manželka Natália. „Poprosila ma, či by som neprišiel s ňou, tak samozrejme som prišiel. A druhá vec, že prišiel som aj podporiť naozaj tento event aj kvôli tomu, že milujem krásu. Vidím, že je tu veľa pekných ľudí a je to tu veľmi pekné ozdobené a mám z toho zážitok na prvý pohľad,” povedal pre Topky.sk Attila.

No a keď spomenul, že miluje krásu, reč prišla aj na jeho manželku, ktorá je zároveň matkou jeho detí - Attilku a Dorotky. Je jasné, že keď sa dali pred rokmi dokopy, zaimponoval mu aj jej výzor. Na to, ako by mali ženy vyzerať, má jasný názor. „Mám rád, keď sú tie ženy naozaj upravené, vymaľované, takže okolo toho celkovo. Naozaj tá starostlivosť, mám rád, keď vidím na tých ľuďoch, že sa starajú o seba,“ vysvetlil nám.

V našom video rozhovore nám prezradil, čo sa mu najviac páči na jeho Natálii aj to, na aký zákrok ho jeho polovička nahovára. Fíha...TOTO naozaj?

