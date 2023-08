Attilu Végha na obraze už NEVIDIEŤ: Toto je dôvod!

Attila Végh (Zdroj: TV Markíza)

BRATISLAVA - Zápasník Attila Végh (38) bol v jednom čase na výslní. Televízia Markíza ho obsadzovala do jedného projektu za druhým. No teraz je okolo neho akosi ticho. Preto sme sa ho spýtali na dôvod, prečo sa už na obraze tak často neobjavuje. Jeho odpoveď vás prekvapí!

Attila Végh o konci v televízii: NECHÝBA mi to! (Zdroj: Ján Zemiar)

Attila Végh sa do povedomia širšej verejnosti dostal ako zápasník zmiešaných bojových umení. Ľudia ho začali vnímať viac až po zápase storočia s Karlosom Vémolom, ktorý vyhral. Jeho zábavný prejav si všimli aj televízie, a tak netrvalo dlho, kým sa Attila začal objavovať v rôznych projektoch.

Ukázal sa napríklad v relácii Boris a Brambor, potom jeho kroky viedli na Farmu, kde sa objavil ako nečakaný hosť a v Markíze aj zotrval. To, že je Attila veľký šouman, o tom niet pochýb. Svojimi vtipmi a maďarským prízvukom totiž pobavil nejedného človeka a tým zrejme presvedčil aj tvorcov markizáckych počinov.

(Zdroj: RTVS)

Diváci ho mohli vidieť aj v tanečných topánkach v Let's Dance, ako porotcu v šou Tvoja tvár znie povedome či v relácii 2 na 1. No dnes je už okolo neho akosi ticho. Prestal sa objavovať na obraze. My sme sa snažili zistiť, čo je za tým. Attila nám v našom rozhovore prezradil dôvod, prečo to tak momentálne je.

Attila Végh a Eliška Lenčešová (Zdroj: TV Markíza)

Od šoubiznisu si dal pauzu kvôli zápasu. „Práve to, že tento rok som hovoril, že budem mať taký zase športový rok, že tým, že už teraz som mal 38 rokov, akože nenaháňam sa za nejakými zápasmi, ale dohodol som si zápas, odvetu s Karlosom Vémolom, čo je obrovská vec, tak som si povedal, že tento rok vlastne vynechám všetky tie šoubiznisové vecičky a budem sa venovať len sebe," povedal.

Spomínaný zápas by mal byť koncom tohto roka, ale oficiálny termín ešte nie je známy. Keď prestane zápasiť, určite sa chce vrátiť na oči verejnosti. „Keď prestanem zápasiť, tak sa vidím určite v šoubiznise. Milujem to najviac, proste milujem zabávať ľudí, milujem si z ľudí robiť srandu, milujem, keď si zo mňa robia srandu, takže vidím sa tam stopercentne, takže dúfam, že čoskoro sa to vráti,“ prezradil. Ako sám však priznal, nechýba mu byť na obrazovkách. Prečo, to sa už dozviete v rozhovore vyššie.

(Zdroj: Ján Zemiar)