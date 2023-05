Markizáčka už svojho frajera NESKRÝVA: Je to dvojnásobný otecko a... Ex známej miss!

DUBAJ - Svoju polovičku skrývala naozaj veľmi dlho. Utajovaniu je však už koniec a konečne vieme, kto sa objavuje po boku známej krásky. Markizáčka si nabalila ex frajera známej miss, s ktorou má dve detičky!

Čokoládová kráska Viktoria Niang sa zviditeľnila účinkovaním v markizáckej šou Love Island. Žiaľ, na ostrove sa jej lásku nepodarilo nájsť, aj keď to s ňou vyzeralo nádejne. Neskôr ju zavialo na tanečný parket do šou Let's Dance, kde sa zvŕtala po boku Fabia Bellucciho.

Okolo markizáčky bolo dlhšie ticho, čo sa týka jej vzťahov. Až v novembri minulého roka priznala, že si našla novú známosť. „Je tu jeden chlap v mojom živote od začiatku tohto roka. Máme sa veľmi radi a je vysoký, ale nechcela by som to viac špecifikovať,” prezradila v relácii Hideaway.

Galéria fotiek (6) Zdroj: TV Markíza

Galéria fotiek (6) Zdroj: TV Markíza

No a Aicha ho po veľmi dlhej dobe konečne prestala skrývať. Aj keď mu zo začiatku zakrývala tvár a fotila sa s ním len z boku, najnovšie pridala záber, kde ho ukázala v plnej kráse. Zaľúbený párik si hrkúta po dovolenkách a momentálne sa spolu nachádzajú v Dubaji, kde ale nie sú sami! Radosť im na výlete robia jeho detičky.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Instagram V.N.

Zrejme sa vám zdajú tieto dva anjeliky známe a nemýlite sa! Áno, sú to deti II. vicemiss Slovensko 2018 Yasmine Taty. Aichin nový priateľ je totiž jej bývalý Erik, s ktorým má dve ratolesti Ryana a Khloé. No a vyzerá to tak, že vkus nezmenil.

Ani Yasmine za otcom svojich detí nesmúti. Po ich utajenom rozchode si nabalila známeho hudobníka, o čom sme vás už vo februári informovali na Topkách.