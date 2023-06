UTAJENÁ plastika známej krásky: Fú, to sú ale riadne BOMBY!

Tereza Lojkásková sa zviditeľnila účinkovaním v prvej sérii markizáckej šou Love Island. Na televíznych obrazovkách tvorila pár s exotickým fešákom Nathanom Christianom Dzabom. Ten sa momentálne venuje boxovaniu a naposledy hviezdil na zápase s bývalým farmárom Šimonom Koleňom.

Tanečnici sa však lásku v šou nájsť nepodarilo. Usmialo sa na ňu šťastie až v realite, a to minulý rok v decembri. Partnerom Tess, ako ju každý prezýva, je známy český moderátor a stand-up komik Petr Crha. No a teraz prekvapila ďalšou novinkou. Pred fanúšikmi sa jej dokonale podarilo utajiť plastickú operáciu, ktorú podstúpila.

Kráska si totiž nechala vylepšiť svoje prsia. Keď jej sledovatelia uvideli jej fotografie s bujným dekoltom, okamžite ju zavalili otázkami. No a zrejme nikomu neušlo, že sú to poriadne bomby! S doktorom sa rozhodli pre 450 mililitrov s tým, že predtým už mala dvojky alebo trojky.

Rekonvalescencia bola u nej bezproblémová. „No, je pravda, že mám asi ľahko posunutý prah bolesti a ležať veľmi nevydržím. Takže som už na druhý deň doma vysávala. Inými slovami, jednoducho v pohode. Pár dní tlak na hrudi, ale inak som mohla fungovať pomerne hneď,“ priznala sa svojim priaznivcom s tým, aby ju nenabonzovali jej doktorovi.

O úpravách snívajú niektoré dievčatá od naozaj skorého veku, ona však tento prípad nebola. „Viem, že by sa asi hodil príbeh o tom, ako som po operácii túžila od svojich pätnástich rokov a že mi pomohla vyriešiť môj mladistvý komplex… Ale aby som pravdu povedala, tak to vôbec nie je môj prípad. Skôr to do môjho života prišlo ako blesk z jasného neba a čiastočne to sama za seba považujem aj za určitý risk, za ktorý som teraz ale obrovsky vďačná, že som podstúpila," dodala na záver.