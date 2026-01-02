Katastrofálny požiar v Alpách: Svedkovia opísali chvíle HRÔZY! Ľudia chodili celí od krvi, boli to JATKY

CRANS-MONTANA - Tragédia, akú Švajčiarsko nezažilo celé desaťročia. Po ničivom požiari v populárnom bare Le Constellation v lyžiarskom stredisku Crans-Montana úrady stále nevedia, koľko ľudí sa v osudnú noc nachádzalo vo vnútri. Počet obetí sa počíta v desiatkach, vyše sto ľudí je zraných, z toho mnohí bojujú o život.
Švajčiarske úrady postupne zverejňujú nové informácie o jednom z najhorších požiarov v novodobej histórii krajiny. Podľa policajného šéfa kantónu Valais Frédérica Gislera si tragédia vyžiadala približne štyri desiatky obetí, pričom presný počet bude známy až po identifikácii všetkých tiel. Tento proces môže podľa neho trvať niekoľko dní.
Na webe sa šíri video, na ktorom vidieť, ako sa ľudia v panike snažia dostať von z klubu. NEVHODNÉ PRE CITLIVÉ POVAHY
Zásadným problémom zostáva neistota okolo počtu ľudí, ktorí sa v čase vypuknutia požiaru nachádzali v bare Le Constellation. Generálna prokurátorka kantónu Valais Beatrice Pilloudová priznala, že úrady v tejto chvíli nepoznajú presné číslo. „Otázky súvisiace s kapacitou baru a počtom návštevníkov budú predmetom vyšetrovania,“ uviedla s tým, že momentálne nie je možné povedať, koľko ľudí tam v osudnú noc oslavovalo.
Pôvodné odhady hovorili približne o stovke osôb. Vzhľadom na počet obetí a zranených však vyšetrovatelia pripúšťajú, že skutočný počet mohol byť výrazne vyšší.
Podľa predsedu kantonálnej vlády Mathiasa Reynarda utrpelo zranenia približne 115 ľudí. Osemdesiat z nich previezli do nemocníc záchranári, ďalších 35 sa do zdravotníckych zariadení dostalo vlastnými silami. Približne šesťdesiat zranených skončilo v nemocnici v Sione, ostatných rozviezli do ďalších špecializovaných centier vrátane zariadení v Zürichu a Lausanne, ktoré sa venujú liečbe popálenín.
Do rozsiahlej záchrannej operácie sa zapojilo 42 sanitiek, 13 vrtuľníkov a tri špeciálne kamióny určené pre mimoriadne udalosti veľkého rozsahu. Nemocnice po celej krajine boli uvedené do pohotovostného režimu.
„Boli to jatky.“ Svedkovia opisujú noc hrôzy
Švajčiarsko sa na Nový rok prebudilo do šoku. „Všetci sú otrasení, je to nepredstaviteľná tragédia,“ hovoria ľudia, ktorí sa v Crans-Montane nachádzali v čase nešťastia.
Michela Risová, ktorá má v stredisku rekreačný dom a pravidelne tam trávi dovolenku, opísala pre agentúru AFP desivé výpovede očitých svedkov. „Známi mi rozprávali o mladých ľuďoch, ktorí vyšli z podniku celí od krvi. Niektorí bez oblečenia. Skutočné jatky,“ povedala. Oblasť bola podľa nej okamžite uzavretá a zaplnená policajtmi aj záchranármi.
Dodala, že medzi ľuďmi koluje množstvo neoverených informácií. „Počula som, že začal horieť strop a že nefungovali sprinklery, ale sú to len kusé správy z počutia. Nikto zatiaľ nevie s istotou povedať, čo sa stalo,“ uviedla žena, ktorá sa o tragédii dozvedela skoro ráno od vystrašených príbuzných.
Medzi nezvestnými má byť aj skupina pätnástich lyžiarskych inštruktorov. „Na svahoch sa nehovorí o ničom inom. Niekoľko inštruktorov sa stále neozvalo. Vieme, že pätnásti mali v bare na Silvestra rezervovaný stôl. Mnohí sú Taliani, ale informácie sú zatiaľ veľmi roztrieštené a neprehľadné,“ dodala Risová.
Úrady v reakcii na tragédiu vyzvali návštevníkov lyžiarskeho strediska k zvýšenej opatrnosti. Nemocnice v regióne sú plné a pohotovostný režim platí pre zdravotnícke zariadenia po celej krajine.
Pyrotechnika, drevo a jediný únikový východ
Polícia vylúčila teroristický útok aj úmyselné podpaľačstvo. Najpravdepodobnejšou verziou je nešťastná náhoda alebo hrubá nedbanlivosť.
Dve francúzske návštevníčky, ktoré boli v bare v osudnú noc, uviedli pre televíziu BFM TV, že požiar mohla spôsobiť pyrotechnická sviečka zapichnutá do fľaše šampanského. Podľa ich slov zapálila drevený strop nočného klubu, ktorý sa nachádzal v suteréne pod barom.
„Jedna svieca bola príliš blízko stropu, ktorý sa vznietil. V priebehu niekoľkých desiatok sekúnd horel celý klub. Všetci sme vybehli von a kričali,“ opísali dramatické momenty. Ich výpoveď podporil aj ďalší svedok: „Jeden čašník vyšiel na ramená druhého, v ruke držal sviecu. Bola veľmi blízko stropu a ten začal horieť v priebehu pár minút.“
Vyšetrovanie sa bude sústreďovať aj na protipožiarne zabezpečenie. Svedkovia upozorňujú na vážne problémy s únikovými cestami. „Únikové dvere boli pre toľko ľudí príliš malé. Niekto rozbil okno, aby sa dalo ujsť,“ zaznelo z viacerých výpovedí. „Schodisko vedúce z diskotéky bolo extrémne úzke. Ľudia sa valili von v obrovskej vlne. My sme sa dostali preč na poslednú chvíľu,“ dodala jedna z preživších.
Trendový bar sa zmenil na ohnivú pascu
Podľa talianskeho denníka La Repubblica založil bar Le Constellation pred desiatimi rokmi francúzsky pár pôvodom z Korziky. Prevzal zanedbanú budovu, ktorú kompletne zrekonštruoval. Podnik sa rýchlo stal vyhľadávaným miestom après-ski zábavy a nočného života, s pravidelnými DJ vystúpeniami a prevažne mladou klientelou.
Z klubu v suteréne však viedla iba jedna úniková cesta a interiér bol z veľkej časti vyhotovený z dreva. V kombinácii s otvoreným ohňom sa tak priestor premenil na smrteľnú pascu. Krátko po požiari zmizli profily podniku zo sociálnych sietí a na Googli je bar označený ako „dočasne zatvorený“.
Záchranári dorazili na miesto v priebehu niekoľkých minút. Do leteckej evakuácie ťažko zranených sa zapojili aj vrtuľníky z Talianska a Francúzska. „Zavolali nám za úsvitu, prepravovali sme vážne zranených pacientov,“ povedal pre La Repubblica záchranár Valerio Segor z regiónu Valle d’Aosta. „Potrebné boli stroje schopné lietať v náročných podmienkach. O šiestej ráno sme dostali výzvu a o štyridsať minút sme už boli vo vzduchu.“
Požiar vypukol približne hodinu a pol po polnoci. Podľa švajčiarskeho denníka Blick zahynulo najmenej 47 ľudí, ďalšia stovka utrpela zranenia. Polícia potvrdila, že medzi obeťami sú aj cudzinci.