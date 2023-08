V televíznej šou lásku NENAŠLA a teraz: Markizácka mamička je ZADANÁ!

Šťastná po boku nového muža!

To, že sa aj mamičky prihlasujú do šou, v ktorých hľadajú partnera, nie je žiadnou novinkou. Tento rok na markizáckych obrazovkach, v šou Ruža pre nevestu, hviezdila napríklad Niki Zsuriková, ktorá má doma synčeka. Rok predtým sa v šou Love Island objavila Natália Hudečková, ktorá je tiež mamou.

„Som veľmi spontánny, zábavný a cieľavedomý človek. Som žena, ktorá pokrýva všetky sféry," vyhlásila minulý rok v dokrútke. Blondínka verila, že jej vesmír už v šou nadelí lásku. Na ostrove si hľadala energického muža. Toto kritérium spĺňal Štefan alias Fabio, do ktorého sa vtedy zahľadela.

Naty (Zdroj: TV Markíza)

Štefan (Zdroj: TV Markíza)

Ich vzťah vyzeral naozaj nádejne. „Dostali sme sa do hlavy, a to je už problém," zhodli sa obidvaja na televíznych obrazovkách. No ako súťaž opustili, rozišli sa aj ich spoločné cesty. Zatiaľ, čo sa po boku Štefana aktuálne nikto neobjavuje, blondínka má novinku!

(Zdroj: TV Markíza)

V jej živote sa nachádza poriadny fešák. Pred pár dňami sa pochválila na svojom Instagrame zábermi z výletu. „Naše momenty," napísala k zaľúbeným fotografiám. Jeho identitu však neodtajnila, a tak je zatiaľ tento muž pre jej fanúšikov záhadou.

(Zdroj: Instagram N.H.)

(Zdroj: Instagram N.H.)