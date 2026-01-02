Separatisti pod palbou: Guvernér jemenskej provincie Hadramaút oznámil začiatok mierovej operácie

SANÁ - Guvernér jemenskej provincie Hadramaút podporovaný Saudskou Arábiou dnes uviedol, že sa začne operácia s cieľom dobyť späť vojenské pozície, ktorých sa zmocnili separatisti z Južnej prechodnej rady (STC). Informuje o tom agentúra Reuters.
Separatisti z STC podporovaní Spojenými arabskými emirátmi dobyli v decembri rozsiahle časti Jemenu, ktoré ovládala medzinárodne uznávaná vláda. Na žiadosť Reuters o komentár STC nereagovala. Medzinárodne uznávaná jemenská vláda v utorok kvôli postupu separatistov na 90 dní vyhlásila výnimočný stav a na 72 hodín uzavrela letecké, námorné aj pozemné hranice.
V Jemene od roku 2014 trvá občianska vojna. Separatisti z Južnej prechodnej rady (STC) v nej po boku vládnych síl bojujú proti povstaleckým Húsíjom, zároveň ale usilujú o nezávislosť južného Jemenu a ovládajú väčšinu územia viac ako štyridsaťmiliónovej krajiny, predovšetkým oblasti na jej juhu a východe. Južný Jemen bol samostatnou krajinou v rokoch 1967 až 1990.