Ostrý KONFLIKT hviezdy z Markízy: Vulgárne nadávky, sexistické poznámky a... ROZBITÉ auto!

BRATISLAVA - Stačí chvíľka nepozornosti a nehoda je na svete. Svoje by o tom vedela hovoriť aj Viktoria Niang (22) alias Aicha, ktorá sa do povedomia verejnosti dostala vďaka markizáckym projektom Love Island a Let's Dance. V stredu večer sa dostala do nepríjemného konfliktu s neznámym mužom. Ten do nej nabúral a ešte jej aj vulgárne nadával!