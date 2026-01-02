Obrovský ZVRAT pri výbuchoch bankomatov: Polícia má prvých páchateľov, zrejme to ani neboli SLOVÁCI!

TEŠEDÍKOVO - Koniec roka 2025 vyzeral naozaj zúfalo. Z hľadiska kriminality sme boli svedkami akéhosi plíživého návratu 90. rokov v podobe výbuchov. Tie sa diali v bezprostrednej blízkosti bankomatov a takmer každý druhý týždeň sa objavil nový prípad. Polícia však po novom roku hlási obrovský úspech. Prvých páchateľov zadržala!
archívne video
Polícia teraz na sociálnej sieti hlási úspech v prípade bankomatu v Tešedíkove pri Šali, kde tiež došlo na jeseň k výbuchu. Páchatelia boli totiž po pracnej robote príslušníkov odhalení a zadržaní. "Dňa 17. októbra 2025 bola v obci Tešedíkovo v okrese Šaľa spôsobená škoda krádežou finančnej hotovosti vo výške takmer 40 000 eur a škoda poškodením majetku, bankomatu, vo výške viac ako 45 000 eur," zrekapitulovala prípad polícia.
Ako ich našli?
"Na základe systematicky vykonávanej operatívno-pátracej činnosti dňa 29. decembra 2025 bolo stotožnené v ranných hodinách podozrivé vozidlo a v rámci kooperácie kriminálnej polície a pohotovostného policajného útvaru Krajského riaditeľstva PZ v Trenčíne a Bratislave, ako aj diaľničnej polície, boli zadržané na odpočívadle v Stupave tri podozrivé osoby cudzej štátnej príslušnosti," spresnila polícia, čo dáva kľúč k tomu, že páchatelia tohto činu zrejme vôbec neboli Slováci.
Obvinili Moldavčana
So zadržanými osobami potom boli bezprostredne vykonávané procesné úkony za účelom riadneho objasnenia veci. "Vyšetrovateľ krajskej kriminálky v Trenčíne vzniesol obvinenie jednej osobe moldavskej štátnej príslušnosti pre zločin krádeže spáchanej vlámaním, a to výbuchom do bankomatu a následnou krádežou finančnej hotovosti. Zároveň spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie, pričom obvinený bol odovzdaný dozorujúcemu prokurátorovi," informovali policajti.
Teraz už len prebiehajú ďalšie procesné úkony za účelom objasnenia obdobného skutku výbuchu bankomatu a následnej krádeže finančnej hotovosti, ako aj preverovania ďalších súvisiacich skutočností. Polícia sa vyjadrí podrobnejšie, ak to situácia dovolí.