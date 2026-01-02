Obrovský šok: Dcéru slávneho herca našli MŔTVU v luxusnom hoteli!

SAN FRANCISCO - Dcéra hollywoodskeho herca Tommyho Lee Jonesa, 34-ročná Victoria Jones, bola na Nový rok nájdená mŕtva v luxusnom hoteli v San Franciscu. Okolnosti jej úmrtia sú zatiaľ nejasné a prípad vyšetruje polícia.
Herec Tommy Lee Jones prežíva tie najťažsie chvíle svojho života. Jeho 34-ročnú dcéru Victoriu Jones našli na Nový rok mŕtvu v luxusnom hoteli Fairmont v San Franciscu, informuje TMZ. Podľa informácií portálu Page Six bola Victoria objavená vo štvrtok skoro ráno v hotelovej izbe. Záchranné zložky zasahovali po tom, čo prijali hlásenie krátko pred treťou hodinou ráno.
„Podľa záznamov CAD dostali prítomní pokyny na vykonanie kardiopulmonálnej resuscitácie,“ povedal hovorca hasičského zboru. Victoria však bola nájdená v bezvedomí a lekári ju na mieste vyhlásili za mŕtvu. Prípad následne prevzala polícia v San Franciscu spolu so súdnym lekárom, ktorí pokračujú vo vyšetrovaní.
Príčina smrti zatiaľ nebola stanovená. Victoria Jones sa narodila v roku 1991 ako dcéra Tommyho Lee Jonesa a jeho druhej manželky Kimberley Cloughley. Už v mladom veku sa objavila pred kamerou a zahrala si po boku svojho otca vo filme Men in Black.