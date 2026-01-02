Pellegriniho prosili o milosť stovky ľudí: Vyhovel len RAZ, tragédia na ceste pripravila muža o vlastného syna!

BRATISLAVA - Za posledným rokom sa ohliada aj Prezidentský palác, kde je momentálne pri pomyselnom kormidle Peter Pellegrini. Tomu v roku 2025 pristálo na stole takmer 600 žiadostí o milosť. Podľa informácií z paláca vyhovel len jednej a ide o veľmi citlivý prípad tragickej nehody, kde došlo k viacerým úmrtiam.
Palác tvrdí, že do nedele 30. novembra 2025 bolo do kancelárie doručených celkovo 582 žiadostí o milosť. "Po dôkladnom preskúmaní všetkých podkladov sa prezident SR Peter Pellegrini rozhodol udeliť jednu individuálnu milosť," zdôraznil palác. Až 380 žiadostiam nebolo vyhovené, keďže po podrobnej analýze a súvisiacich podkladov neboli zistené dôvody na použitie tejto výnimočnej ústavnej právomoci.
Jedna udelená milosť sa týka veľmi tragicého prípadu
Prezident rozhodol 14. apríla 2025 o udelení milosti 43-ročnému mužovi, ktorý bol právoplatne odsúdený za prečin usmrtenia v súbehu s prečinom ublíženia na zdraví na trest odňatia slobody v trvaní 2 roky. Zároveň mu bol uložený trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá vo výmere 6 rokov a 6 mesiacov.
"K tragickej dopravnej nehode došlo v dôsledku zlého technického stavu vozovky a nepriaznivého počasia. Odsúdený neprekročil maximálnu povolenú rýchlosť a nebol pod vplyvom alkoholu. Pri nehode zahynulo päť osôb, vrátane jeho 10-ročného syna, a niekoľko ďalších utrpelo zranenia," spresnil smutné podrobnosti palác.
O udelenie tejto milosti požiadali okrem manželky odsúdeného aj predstavitelia rímskokatolíckej cirkvi, primátor mesta, v ktorom žije, a predovšetkým pozostalí po obetiach, ktorí stratili pri nehode svojich blízkych. "Tí prezidentovi adresovali osobitné vyjadrenia, v ktorých uviedli, že odsúdenému nič nevyčítajú a trest považujú za neprimerane prísny a neúčelný," zareagoval palác.
Prečo prezident vyhovel?
Pri posudzovaní žiadosti hlava štátu prihliadala na skutočnosť, že odsúdený spáchal skutok z nedbanlivosti, bez úmyslu a išlo o tragickú udalosť spôsobenú súhrou viacerých nešťastných okolností. "Zohľadnil tiež jeho osobu, predchádzajúci bezúhonný život, pracovné zaradenie a rodinné pomery. Odsúdený nie je v súčasnosti trestne stíhaný ani priestupkovo postihovaný," uviedol palác.