UTAJENÝ rozchod slovenskej missky s otcom dvojičiek: Pol roka už má iného... Známeho hudobníka!

Slovenka s exotickým pôvodom, za ktorý vďačí svojmu otcovi, zahviezdila v roku 2018 na prestížnej súťaži krásy Miss Slovensko. V tom čase si ako 18-ročná vybojovala titul druhej vicemiss. Yasmine mala v tom čase poputovať na svetovú súťaž reprezentovať Slovensko, ale nikto ani len nepomyslel na to, že otehotnie.

Do zahraničia tak bola vyslaná namiesto nej náhradníčka. Yasmine bola v súkromí šťastne zadaná a nevedela sa dočkať materstva. Na Valentína v roku 2019 všetkých prekvapila správou, že čaká dvojičky. O niekoľko mesiacov nato porodila dievčatko Khloe a syna Ryana.

Ich rodinka bola ako z rozprávky a všetko vyzeralo byť v poriadku. Ale opak je pravdou a po dlhých rokoch spolužitia sa rodičia dvoch vydarených detičiek rozišli. Rozchod exotická kráska tajila a hoci sa na sociálnej sieti už dlhší čas neukazovala so svojím partnerom, nikomu to neprišlo podozrivé.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Inatagram J.T.

Na otázku, prečo išli od seba, odpovedala iba v skratke. „Niekedy to život tak zariadi, že sa toto stane a je to tak správne,” uviedla. Teraz však prekvapila novinkou, že je opäť zadaná. Exotická kráska zbalila známeho hudobníka. Ide o Davida Hodeka, známeho aj pod prezývkou H0wdy, ktorý je naozaj všestranný, čo sa týka hudobnej brandže. Učarovali mu bubny, písanie piesní či produkovanie.

Je zrejmé, že talent majú v rodine, keďže jeho bratom je Aron Hodek, 12-ročný gitarista, ktorého si všimli už aj za veľkou mlákou. No a vyzerá to tak, že tmavovláska je opäť šťastná. S Davidom sú spolu už pol roka a on si taktiež rozumie aj s jej milovanými deťmi, čo je určite dôležité. Čo poviete, pristane im to spolu?