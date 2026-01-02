Štátne fiasko na úvod roka: S úderom novoročnej polnoci prestali fungovať eDoklady!

BRATISLAVA - Práve počas minulého roka to bolo ministerstvo vnútra, ktoré vo veľkom promovalo nástup digitálnych dokladov a deklarovalo ich spoľahlivosť. Tá sa však po príchode nového roka trocha nalomila. Technické zlyhanie softvérových certifikátov spôsobilo pohromu. Toľko skloňované eDoklady jednoducho prestali fungovať!
archívne video
Portál dsl.sk prišiel s tvrdením, že s úderom polnoci prestali niektoré tieto IT vychytávky pre občanov fungovať. Podľa nich sa rok 2026 začal veľkým IT zlyhaním. Na dôležitej doméne pre elektronické preukazovanie identity občanov podľa všetkého v prvé deń roka vypršal nešpecifikovaný softvérový TLS certifikát a nebol včas vymenený. To spôsobilo úplnú pohromu.
Certifikát "po záruke"
Nefunkčnosť certifikátu sa vraj prejavila okamžite a prestali fungovať kľúčové služby štátu. Hovorí sa predovšetkým o dôležitej stránke meid.minv.sk. Tá využíva spomínaný certifikát pri funkčnosti takzvanej mobilnej identity, MeID. Spustili ju ešte v apríli.
Po potvrdení svojej identity užívateľ získava pre zariadenie elektronickú identitu. Tá sa uvádza ako passkey a ňou sa môže človek prihlásiť na stránke Slovensko.sk. To však nie je všetko, pretože na MeID sú tiež postavené elektronické verzie dokladov dostupné cez eDoklady, a to predstavuje problém.
Okrem eDokladov hlásili poruchu aj na Slovensko.sk
Certifikát bol totiž platný len do 1. januára do 10:19 hodiny nášho času. Naďalej však ale zostal nasadený na serveroch pre meid.minv.sk aj po tomto čase. Tento stav mal trvať ešte 2 hodiny po exspirácii. Niektoré webové prehliadače nefunkčnosť certifikátu vyhodnotia ako "nedôveryhodný web" a užívateľa buď zastavia alebo presmerujú. "Okrem iného sa pomocou MeID nedá prihlásiť na Slovensko.sk a hlavne podľa testu čitateľa nefunguje ani aplikácia eDoklady a po otvorení informuje o chybe certifikátu," skonštatoval web.
V súvislosti s týmto prípadom sme požiadali o stanovisko aj rezort vnútra.