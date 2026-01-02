Nepríjemné závery PRIESKUMU pre vládu: Nespokojnosť Slovákov už atakuje alarmujúcich 70 percent opýtaných!

BRATISLAVA - Aj keď sme vstúpili do nového roka, kedy je v každom človeku množstvo očakávaní a nádejí na zmenu, v prípade viacerých Slovákov prevláda skepsa. Konkrétne rastúca skepsa z aktuálneho vládnutia či už v rámci domácej alebo zahraničnej politiky. Svedčí o tom koncoročný prieskum.
Prieskum vykonala agentúra Focus pre portál 360tka.sk na vzorke 1 050 respondentov od 1. do 9. decembra 2025. Agentúra sa totiž v prieskume pýtala hneď dve otázky. Na to akí spokojní sú voliči so zahraničnou politikou vlády a ako vidia jej domácu politiku. V obidvoch prípadoch vládna koalícia pohorela.
S tou domácou politikou aktuálneho kabinetu je totiž spokojná len zhruba štvrtina (26 percent) opýtaných, no až 71 percent opýtaných vyjadrilo nespokojnosť. Konkrétne to bolo: veľmi spokojní 6 percent, skôr spokojní 20 percent, skôr nespokojní 28 percent a veľmi nespokojní 43 percent opýtaných. 3 percentá sa nevedeli vyjadriť.
Ani pri zahraničnej politike si vláda nemôže fandiť, hoci vyjadrená nespokojnosť je o niečo menšia. Tu je nespokojných "len" 66 percent opýtaných a 29 percent je spokojných. 38 percent bolo veľmi nespokojných, 28 percent skôr nespokojných, 20 percent skôr spokojných a 9 percent veľmi spokojných so zahraničnou politikou vlády. 5 percent sa nevedelo vyjadriť.