Šikanovaný víťaz Farmy prekvapil: Ukázal priateľku… Wau, tak to je MEGA KOČKA!

BRATISLAVA - Fanúšikovia televíznych reality šou si určite spomínajú na Farmu 11, ktorú v roku 2019 vyhral Gabriel Sedláček. Ten na statku zastupoval súťažiacich z východu, so svojimi kolegami však nemal práve najlepšie vzťahy...

Gabriel na Farme zažil niekoľko mimoriadne nepríjemných chvíľ. Skromného mladíka niektorí z hráčov doslova šikanovali a na svoju adresu si vypočul nejednu protivnú poznámku. Ani dusná atmosféra mu však nezabránila splniť si svoj sen.

Jeho šikovnosť a pokora ho doviedli až do samotného finále a zapôsobil aj na divákov, ktorí mu poslali neuveriteľné množstvo sms hlasov. Z podceňovaného "Gabiho" sa tak stal víťaz a začal si plniť svoje sny.

Galéria fotiek (4) Zdroj: TV MARKÍZA

Aktuálne je pomerne aktívny na sociálnej sieti Instagram, kde zdieľa najmä zážitky z cestovania. Najnovšie však poriadne prekvapil. Na svojom profile zverejnil fotky z dovolenky v Turecku, kde nie je sám. Spoločnosť mu robí neznáma tmavovláska, no a z popisov, ktoré k snímkam pridal, je zrejmé, že ide o jeho partnerku.

Krásna tmavovláska by sa pokojne mohla živiť ako modelka a... Nuž, to, že zbalí takúto kočku, by od podceňovaného Gabriela zrejme ešte počas Farmy čakal len málokto!

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram G.S.