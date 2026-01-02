Japonský cisár Naruhito vystúpil s tradičným novoročným príhovorom

TOKIO - Japonský cisár Naruhito sa v piatok po boku svojej rodiny na balkóne cisárskeho paláca v Tokiu podľa zvyku prihovoril obyvateľom krajiny pri príležitosti Nového roka. Informuje o tom agentúra AP.
Každoročné novoročné vystúpenie cisára a jeho rodiny priťahuje do paláca, ktorý sa nachádza v centre hlavného mesta a je zvyčajne pre verejnosť uzavretý, davy ľudí. Vo vopred zverejnenom prejave Naruhito pripomenul, že v roku 2025 uplynulo od ukončenia druhej svetovej vojny presne 80 rokov. Zdôraznil preto dôležitosť posolstva mieru, vzhľadom na to, že v niektorých častiach sveta pretrvávajú ozbrojené konflikty.
Výzva na mier a dialóg
„Verím, že je veľmi dôležité, aby ľudia pokračovali v dialógu a usilovali sa o prehĺbenie vzájomného porozumenia, tak aby sme mohli vybudovať svet mieru,“ uviedol. V prejave sa venoval aj prírodným katastrofám, ako sú zemetrasenia, silné dažde, snehové kalamity a lesné požiare, ktoré v uplynulom období postihli Japonsko.
Pozornosť na nástupníctvo
Prítomná bola aj princezná Aiko, jediné dieťa cisárskeho páru. Je stredobodom širokej verejnej diskusie o pravidlách, ktoré v súčasnosti umožňujú dedičstvo trónu len mužom. Pozornosť upútala aj prítomnosť Naruhitovho synovca Hisahita, ktorý sa zúčastňuje na cisárskych podujatiach ako možný následník trónu. V následníctve je druhý v poradí po svojom otcovi, cisárovom bratovi Fumihitovi. Naruhitov otec Akihito, ktorý abdikoval v roku 2019, stál počas prejavu po boku svojho syna spolu so svojou manželkou Mičiko.
V roku 2024 cisárovo každoročné vystúpenie zrušili v dôsledku zemetrasenia na polostrove Noto na ostrove Honšu, ktoré si vyžiadalo stovky obetí. V rokoch 2021 a 2022 zas cisár prejav zrušil pre pandémiu COVID-19. Hoci japonský cisár nedisponuje politickou mocou, má pre krajinu veľký symbolický význam.