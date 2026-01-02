Maďarský expremiér Bajnai varuje: Orbánova vláda sa pripravuje na odchod z EÚ

BUDAPEŠŤ - Vláda premiéra Viktora Orbána sa pripravuje na to, že Maďarsko v určitom okamihu odíde z Európskej únie, a dovtedy sa snaží z členstva vyťažiť čo najviac, pričom však oslabuje rámec samotnej Únie. V rozhovore pre server hvg.hu to povedal Gordon Bajnai, ktorý bol posledným maďarským premiérom pred nástupom Orbánovej vlády v roku 2010. Podľa Bajnaia však vládnuca strana Fidesz nemá dostatočnú podporu na odchod z EÚ a ani nevie, aké hospodárske dôsledky to bude bezprostredne mať.
Bajnai, ktorý je aktuálne generálnym riaditeľom londýnskej poradenskej spoločnosti zameranej na súkromný kapitál Campbell Lutyens, podľa servera klubradio.hu v rozhovore uviedol, že Fidesz je z politického hľadiska úspešnou stranou, pretože vyhral štvoro volieb po sebe, avšak za cenu nasmerovania krajiny do trvalého zaostávania.
Opozícia má proti Fideszu ťažkú úlohu
Expremiér nevedel povedať, či opozícia môže za existujúcich okolností v aprílových parlamentných voľbách poraziť Fidesz, konštatoval iba toľko, že pre elitu vládnej strany ide o omnoho viac než iba o volebné víťazstvo.
„Keďže táto štátostrana fakticky obsadila celý inštitucionálny systém a ekonomiku v našej krajine, ak by padla, prakticky by to znamenalo zmenu režimu. Pre tých, ktorí sa obohatili v tomto centrálne riadenom systéme korupcie, nesie takáto zmena obrovské riziko. Predvolebný boj - a ak Fidesz prehrá, tak aj boj po voľbách - bude neľútostný,“ uzavrel Bajnai.