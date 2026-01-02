Nové pravidlá na svahoch: Prilba je od januára povinná pre lyžiarov mladších ako 18 rokov

BRATISLAVA - Veková hranica pre povinné nosenie lyžiarskej prilby sa od začiatku roka 2026 zvýšila. Po novom ju musia nosiť lyžiari do 18 rokov. Vyplýva to z novely zákona o Horskej záchrannej službe (HZS), ktorá 1. januára nadobudla účinnosť.
„Zvyšuje sa veková hranica pre povinné nosenie lyžiarskej prilby z doterajších 15 na 18 rokov. Cieľom je ochrana zdravia mladých lyžiarov,“ vysvetlilo ministerstva vnútra, ktoré za úpravou stojí. Novela tiež prináša ďalšie zmeny. Má sa ňou napríklad zabrániť zneužívaniu názvu a znaku HZS. Úprava zároveň zriaďuje stavovskú organizáciu Národná asociácia horských záchranárov. „Jej úlohou bude vykonávať odbornú spôsobilosť mimo horských oblastí s použitím lanových techník a hájiť záujmy svojich členov,“ doplnil rezort s tým, že členstvo v nej bude dobrovoľné.
Novela tiež rozširuje rozsah horskej vodcovskej činnosti o vedenie kurzov technickej pomoci v horách. Precizujú sa ňou i ustanovenia týkajúce sa terénu, v ktorých sa horská vodcovská činnosť vykonáva. Po novom sa tiež vo vymedzených lokalitách pri záchrannej činnosti s použitím lanovej či horolezeckej techniky bude vyžadovať odborná spôsobilosť obdobne, ako ju majú záchranári v horských oblastiach. HZS by zároveň pri záchrannej činnosti a monitoringu horských oblastí mohla podľa úpravy používať bezpilotné lietadlá.