Hviezda (71) Modern Talking po návšteve Slovenska: TAJNÁ SVADBA s o 28 rokov mladšou!

MALE/MALLORCA - Toto čakal len málokto! Hudobný producent a zakladajúci člen skupiny Modern Talking Dieter Bohlen (71), ktorý v decembri otváral zimnú sezónu v Nízkych Tatrách, sa v tajnosti oženil. Svoju dlhoročnú partnerku Carinu (42) si vzal na romantickách Maldivách!
Radostnú správu oznámil Bohlen na Nový rok na sociálnej sieti Instagram. „Zobrali sme sa,“ napísal stručne k sérii fotografií a videí, na ktorých žiari šťastný novomanželský pár. Reakcie na seba nenechali dlho čakať a už v priebehu 45 minút získal príspevok viac ako 25-tisíc lajkov.
O pár hodín neskôr pridal Bohlen ďalší svadobný príspevok - tentoraz video. „Náš špeciálny svadobný tanec,“ odkázal fanúšikom. Obrad sa uskutočnil na Maldivách v neskoré silvestrovské popoludnie. A podľa Bohlenovych slov to bol Carinin nápad. „Chcela to tak. Teraz budeme mať každý rok na Silvestra nielen oslavu, ale aj výročie svadby. To si určite zapamätám,“ priznal so smiechom.
Zaujímavosťou je, že svadobné fotografie nafotil ich spoločný syn Maxi. Novomanželia mali jednoduché, no elegantné outfity - obaja boli oblečení takmer celí v bielom, pričom exotické prostredie dotváralo dokonalú romantickú atmosféru.
