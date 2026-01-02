Silvester na linke 158: Volaní rovnako ako vlani, incidentov však pribudlo

BRATISLAVA - Linka 158 prijala na Silvestra 1593 volaní. Ide o rovnaký počet ako v roku 2024. Počet udalostí sa však zvýšil, kým v posledný deň roka 2024 riešili policajti 2390 incidentov, na Silvestra 2025 ich bolo 2985. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Kým v roku 2024 na linku 158 počas Silvestra volalo najviac občanov v Košickom kraji, a to 274, a najmenej v Žilinskom kraji 201, o rok neskôr najviac hovorov prijali operační dôstojníci v Bratislavskom kraji, a to 346-krát, a najmenej v Trnavskom a Trenčianskom kraji, zhodne po 132 volaní,“ napísali policajti. Oproti roku 2024 sa, naopak, zmenili počty výjazdov medzi krajmi. V roku 2024 zasahovali policajti na Silvestra najviac v Bratislavskom kraji, 423-krát. Tento rok to bolo v Košickom, a to 523-krát.