STRACH o hviezdnu Pink: FOTO z nemocnice... Podstúpila vážny zákrok

LOS ANGELES - Speváčka Pink (46) strávila prelom rokov v nemocnici, kde sa zotavovala zo zákroku. Aj z nemocničného lôžka však fanúšikom odkázala, že zostáva naladená pozitívne a s úsmevom vstupuje do nového roka.
Speváčka Pink vstúpila do nového roka netradične – z nemocničného prostredia. Fanúšikom sa prihovorila prostredníctvom sociálnych sietí, kde zverejnila fotografiu z nemocnice. Na snímke má oblečený nemocničný plášť a napriek okolnostiam sa usmieva. Umelkyňa prezradila, že krátko pred koncom roka absolvovala operáciu, počas ktorej jej lekári nahradili dve platničky v oblasti krku.
„Rok končím tým, že vzdávam úctu svojmu telu, venujem mu pozornosť a dávam ho do poriadku. Možno to nie je žiadny luxusný facelift, ale dostávam dve nové, lesklé platničky do krku,“ napísala speváčka. Zákrok vníma ako ďalšiu životnú skúsenosť: „Nová jazva, nová pripomienka toho, že si vážim toto telo, ktoré mám, a využívam ho naplno. Rock’n’roll je kontaktný šport.“
Hoci oslavy Nového roka strávila v nemocnici, v jej slovách prevládala vďačnosť a optimizmus. Pink sa obzrela za rokom 2025, ktorý podľa nej priniesol ťažké aj drobné výzvy, no zároveň množstvo krásnych momentov. „Tento rok bol pre nás všetkých poriadna jazda a pohyboval sa od absolútne zdrvujúceho až po mierne otravný. Uprostred toho všetkého však bolo toľko krásy.“
Do roku 2026 vstupuje s jasným predsavzatím – vedome si vybrať radosť a nádej. Zároveň nezabúda ani na ostatných. „Viem, že rok 2026 bude lepší, pretože som sa tak rozhodla. Dúfam a modlím sa, aby si toto želanie a túto voľbu mohol urobiť každý,“ odkázala.