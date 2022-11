Exotická kráska z Markízy: Naložila bývalému a... Priznala NOVÉHO CHLAPA!

BRATISLAVA - Približne pred rokom sa finálnym večerom skončila prvá séria markizáckeho Love Islandu. Šou o láske sa zúčastnila aj Aicha alias Viktoria Niang, ktorá sa od svojho vypadnutia už do kontaktu s vtedajším partnerom Honzom nedostala. No nesmúti, už nejaký čas je totiž zadaná!

Aicha na ostrove lásky tvorila pár s Honzom. Exotická kráska však vypadla ako prvá a odvtedy už v kontakte neboli.

Galéria fotiek (3) Zdroj: TV Markíza

Prezradila to v markizáckej online relácii Hideaway. „Na toho sa ma ani nepýtaj. Ja som sa dozvedela takú pikošku, že Nathanovi volal Honza po jeho príchode do Českej republiky, že nevie, čo má robiť, že sa bojí ozvať sa mi. Takže sa ma bojí a tak sme dopadli,” povedala moderátorke Natálii Bačíkovej.

Naposledy sa tak tento párik stretol na nakrúcaní Love Island After. „Odvtedy sme sa nevideli a ja to nebudem iniciovať, pretože ja si myslím, že nie je chyba na mojej strane. Ale tak, nebudem klamať, som rada, že som sa ho zbavila!” vyhlásila Aicha nekompromisne. „Tam v tom momente vážne som ho mala rada, ale keď som prišla domov, všetky moje kamošky boli, že: Kriste, to čo? Buď rada, že si odišla sama. A keď sa na to pozriem s odstupom času, tak súhlasím,” dodala.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Tv Markíza

Ako napokon vysvitlo, účastníčka Love Islandu a následne aj Let’s Dance, naozaj nemusí smútiť, že si lásku na ostrove nenašla. Stretla ju totiž krátko nato. „Je tu jeden chlap v mojom živote od začiatku tohto roka. Máme sa veľmi radi a je vysoký, ale nechcela by som to viac špecifikovať,” prezradila Aicha.

Len dúfame, že svojho aktuálneho frajera svojimi ďalšími slovami príliš nenaštvala. Keď totiž moderátorka skonštatovala, že kráskina účasť v Love Island 3 teda nehrozí, tak jej mierne oponovala: „Čo ja viem, čo bude o rok? Možno budem opäť single.”