NAPICHANÉ pery a plastiky? Hviezda Mamy na prenájom prehovorila o svojich ÚPRAVÁCH!

BRATISLAVA - Hviezda markizáckych obrazoviek, seriálová Eva, sa odmalička stretáva s poznámkami na svoj vzhľad. Tentoraz si to odniesli jej pery. Herečka Kristína Kanátová prehovorila raz a navždy o svojich estetických úpravách. Takto to je v skutočnosti!

Herečka Kristína Kanátová v minulosti otvorilu ťažkú temu. Úprimne sa rozrozprávala o svojich psychických problémoch, ktoré mala kvôli nevyžiadaným narážkam od ľudí na svoj vzhľad. V mladosti sa stretávala s rôznymi "radami" ohľadne svojej postavy. Tie vedia so psychikou človeka poriadne zamávať...

Niektorí jej dokonca odporúčali aj plastiku či korekciu dvojitej brady. Avšak, potom v jej živote prišiel zlomový bod a povedala si, že už STAČÍ! Uvedomila si, že názory druhých ľudí vôbec nie sú dôležité a podstatné je to, aby sa ona cítila vo svojom tele dobre. Nedávno sa však Kristína podelila o ďalšiu nepríjemnú skúsenosť, ktorú zažíva dennodenne.

Galéria fotiek (5) Kristína Kanátová

Zdroj: Ján Zemiar

Tentoraz si to odniesli jej výrazné pery. Ľudia jej totiž neveria, že nepodstúpila ich zväčšenie. „Tak si idem výťahom a v strede rozhovoru sa ma niekto spýta, či ich mám to... Ukáže mi na pery - ja sa pozriem do zrkadla, či mám nejakú špinku od raňajok, nikde nič - ja že čo? No máš ich napichané, že?“ podelila sa so svojimi fanúšikmi na Instagrame. Tak ako to v skutočnosti je?

„Celé detstvo som sa cítila čudná, že mám väčšie pery ako iné deti. Aj sa mi dosť smiali. Že mám veľké gamby. Že vyzerám ako opica. Dokonca, že mám asi “negerských” predkov. Seriózne. Miliónkrát zazneli aj komplimenty, ale zbytočne. A teraz je to takto. Už niekoľko rokov dokolečka čelím otázkam, či som bola na botoxe,“ priznala. Kristína fotkami z detstva raz a navždy ukončila dilemu, ktorú mali ľudia ohľadne jej väčších pier.