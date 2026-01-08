AKTUÁLNE Hromadná nehoda na Prístavnom moste! Úsek je ťažko prejazdný

BRATISLAVA - Na Prístavnom moste v Bratislave došlo vo štvrtok ráno k hromadnej nehode. Úsek je ťažko prejazdný.
"Aktuálne dopravní policajti Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave vykonávajú úkony spojené s udalosťou v cestnej premávke diaľnici D1 v smere do Trnavy, kde na Prístavnom moste došlo k zrážke viacerých motorových vozidiel," informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová vo štvtrok ráno.
Polícia dodáva, že uvedený úsek je v súčasnosti ťažko prejazdný, premávka je vedená iba po krajnici a v mieste sa tvoria rozsiahle kolóny. Vodičov žiada o trpezlivosť o zvýšenú opatrnosť pri prejazde týmto úsekom, prípadne aby na prejazd týmto úsekom využili alternatívnu trasu.
Podľa Zelenej vlny sa na miesta zrazilo päť áut a postupne sú blokované oba jazdné pruhy. Vodiči musia rátať s polhodinovým zdržaním.