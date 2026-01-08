Potvrdené! Sakovej exmanžel získal LUKRATÍVNY flek: Z vedenia ŽSR rovno do diplomacie

BRATISLAVA - Generálny konzulát Slovenskej republiky v tureckom Istanbule povedie Alexander Sako. Informoval o tom komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR. Bývalý generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky, ktorý sa vlani vzdal funkcie, tak zasadne na ďalšie lukratívne miesto.
Podľa rezortu zahraničia prichádza Sabo do diplomatickej služby s dlhoročnými skúsenosťami z oblasti strategického riadenia, ekonomiky a verejnej správy. Pripomína, že v minulosti pôsobil na viacerých vedúcich pozíciách v štátnej aj súkromnej sfére s dôrazom na efektivitu, rozvoj a medzinárodnú spoluprácu. Na Ministerstve dopravy SR sa venoval koordinácii a strategickému poradenstvu v oblasti dopravy a infraštruktúrnych projektov a na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pôsobil na odbore podnikateľského centra.
„Turecko je celosvetovo 17. najväčšia ekonomika a patrí do desiatky najdôležitejších obchodných partnerov Slovenska spomedzi nečlenských štátov Európskej únie a Európskeho združenia voľného obchodu. Vzájomný obchod Slovenska a Turecka dynamicky rastie, v roku 2024 vzrástol až o tretinu a presiahol 2 miliardy eur, a rovnako sa zvyšuje počet turistov zo Slovenskej republiky,“ uviedol šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár.
Generálny konzulát v Istanbule
Konzulárny obvod Generálneho konzulátu Slovenskej republiky v Istanbule zahŕňa 23 provincií z celkového počtu 82 a predstavuje 21 % z rozlohy Turecka. Žije v ňom približne 45 % celkovej populácie krajiny. Dôležitú úlohu v rozvíjaní vzájomných vzťahov zohráva aj osem honorárnych konzulátov Slovenskej republiky, z ktorých do pôsobnosti Generálneho konzulátu v Istanbule spadá činnosť štyroch z nich. Ide o honorárne konzuláty v Burse, Izmire, Izmite a Tekirdagu.
Sakov cieľ v Istanbule
Nový generálny konzul Alexander Sako chce pracovať na ďalšom prehlbovaní obchodnej spolupráce, obhajovať a presadzovať ekonomické záujmy SR s cieľom dosiahnuť rast exportu a zvýšiť prílev investícií. „Máme záujem rozvíjať slovensko-turecké partnerstvo a ekonomickými aktivitami prispieť k pozitívnej obchodnej bilancii v prospech Slovenska. Náš generálny konzulát bude zároveň v súčinnosti s Veľvyslanectvom SR v Ankare naďalej udržiavať úzke kontakty so všetkými partnermi v Turecku,“ potvrdil Sako.
Generálny konzulát SR v Istanbule sa pod jeho vedením zameria taktiež na prezentáciu Slovenska ako modernej krajiny s bohatým ľudským a kultúrnym potenciálnom. Nadviazať má pritom na doterajšie prezentačné aktivity, medzi ktoré patria úspešné vystúpenia slovenských umeleckých súborov, koncerty či výstavy. „Budeme podporovať prehlbovanie vzdelávacích a vedeckých kontaktov a zameriame sa na možnosti výmeny študentov, umelcov, vedcov aj pedagógov,“ dodal nový generálny konzul SR.