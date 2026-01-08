Štvrtok8. január 2026, meniny má Severín, zajtra Alexej, Alex, Alexia

Poľsko je otvorené rozmiestneniu nemeckých vojakov na svojom území, uviedol Sikorski

Radoslaw Sikorski
Radoslaw Sikorski (Zdroj: SITA/Yoan Valat, Pool Photo via AP)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

PARÍŽ - Varšava je otvorená prípadnému rozmiestneniu nemeckých vojakov na území Poľska v rámci úsilia o zabezpečenie prímeria na Ukrajine. Po rokovaní Weimarského trojuholníka s nemeckým a francúzskym rezortným partnerom to v stredu v Paríži vyhlásil poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski. Informuje o tom agentúra DPA.

Šéf poľskej diplomacie pripomenul, že nemecké jednotky boli v krajine v uplynulých rokoch opakovane prítomné v rámci rôznych misií Severoatlantickej aliancie (NATO), a preto by pôsobenie príslušníkov Bundeswehru na poľskom území nepredstavovalo nič nové. Zároveň poukázal na dobre rozvinutú vojenskú spoluprácu medzi oboma krajinami. Počas spoločného cvičenia pred niekoľkými rokmi velil nemecký generál poľskej tankovej brigáde, zatiaľ čo poľský generál stál na čele nemeckej brigády, pripomenul Sikorski.

Poďakoval Nemecku

Poľský minister zároveň poďakoval Nemecku za vlaňajšie vyslanie vojakov na ochranu letiska pri meste Rzeszów na juhovýchode krajiny, ktoré slúži ako kľúčový uzol pre vojenskú a humanitárnu pomoc Ukrajine. Nemecký kancelár Friedrich Merz v utorok po prvýkrát otvoril možnosť účasti Bundeswehru na mierových operáciách – nie priamo na území Ukrajiny, ale na území NATO v blízkosti jej hraníc. Sikorski dodal, že v prípade dosiahnutia prímeria medzi Ukrajinou a Ruskom a vytvorenia mierovej misie sa viaceré krajiny, medzi ktorými by vedúcu úlohu zohrávalo Francúzsko, už dohodli na prípravných opatreniach v Poľsku. Spresnil, že detailné plánovanie bude nakoniec v kompetencii generálnych štábov zapojených krajín.

Nemecká vláda uviedla, že rokovania v Paríži sa sústredili na vytvorenie pevných bezpečnostných záruk pre Ukrajinu po prímerí a na príspevok Európy k dlhodobej bezpečnosti. Formát Weimarského trojuholníka vznikol v roku 1991 ako fórum pre dialóg medzi Nemeckom, Francúzskom a Poľskom na podnet vtedajších ministrov zahraničných vecí týchto krajín. Za Francúzsko sa na rokovaniach v Paríži zúčastnil Jean-Noël Barrot a za Nemecko Johann Wadephul. Okrem situácie na Ukrajine bola ďalšou významnou témou aj hrozba amerického prezidenta Donalda Trumpa prevziať kontrolu nad Grónskom.

Viac o téme: NemeckoVojaciPoľskoRadoslaw Sikorski
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Ilustračné foto
Poľsko na konci roka 2025 zaznamenalo kyberútoky na energoinfraštruktúru
Zahraničné
USA plánujú v Poľsku
USA plánujú v Poľsku rozsiahle investície do svojich základní, uviedol Sikorski
Zahraničné
Na snímke Palác kultúry
Silné sneženie v Poľsku: Hasiči mali stovky zásahov, platia výstrahy
Zahraničné
Poľský premiér Donald Tusk
Poľsko zrýchľuje: Rok 2026 bude rokom posilnenia a bezpečnosti, uviedol Tusk
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Takáč v Bruseli o prioritách SR pre financovanie budúcej spoločnej agropolitiky
Takáč v Bruseli o prioritách SR pre financovanie budúcej spoločnej agropolitiky
Správy
Martin Šebestyán v Bruseli o podpore Česka pre obchodnú dohodu EÚ - Mercosur
Martin Šebestyán v Bruseli o podpore Česka pre obchodnú dohodu EÚ - Mercosur
Správy
Richard Takáč v Bruseli o podpore Slovenska pre obchodnú dohodu EÚ s Mercosur
Richard Takáč v Bruseli o podpore Slovenska pre obchodnú dohodu EÚ s Mercosur
Správy

Domáce správy

Dôchodkový vek v roku
Dôchodkový vek v roku 2026: TÍTO ľudia môžu ísť onedlho do penzie! Prehľadné TABUĽKY, ako ste na tom vy?
Domáce
AKTUALIZOVANÉ AKTUÁLNE Hromadná nehoda na
AKTUÁLNE Hromadná nehoda na Prístavnom moste! Úsek je ťažko prejazdný
Domáce
NESTLÉ sťahuje z trhu
NESTLÉ sťahuje z trhu výrobky známej značky! Problémové sú viaceré druhy a šarže, obsahujú BAKTÉRIE
Domáce
Dopravná nehoda na Einsteinovej v Bratislave: Päť áut v kolóne, zdržanie až 20 minút
Dopravná nehoda na Einsteinovej v Bratislave: Päť áut v kolóne, zdržanie až 20 minút
Bratislava

Zahraničné

Radoslaw Sikorski
Poľsko je otvorené rozmiestneniu nemeckých vojakov na svojom území, uviedol Sikorski
Zahraničné
FOTO Tragédia počas pohrebu: Hádka
Tragédia počas pohrebu: Hádka na parkovisku sa skončila streľbou, hlásia dve obete
Zahraničné
Prezident SR Peter
Babiš dnes navštívi Slovensko: Stretne sa s vrcholnými politikmi
Zahraničné
Donald Trump
Zásah s tragickým koncom: Podľa Trumpa konal agent ICE v Minneapolise v sebaobrane
Zahraničné

Prominenti

Patrick Swayze
SMUTNÁ správa: ZOMREL blízky človek Patricka Swayzeho (†57)... Kvôli alkoholizmu!
Zahraniční prominenti
Tieto celebrity dodajú Nvotovej
Tieto celebrity dodajú Nvotovej silu: Známi Slováci, ktorí si tiež vypočuli krutú diagnózu!
Domáci prominenti
BOJOVNÍČKA Nvotová: Pred rakovinou
BOJOVNÍČKA Nvotová: Pred rakovinou porazila iné VÁŽNE DIAGNÓZY... O život jej išlo viackrát!
Domáci prominenti
Eva Večerová
Slovenská herečka nemala šťastie v láske: O rozvod požiadala po 2 týždňoch!
Osobnosti

Zaujímavosti

Klimatická katastrofa sa blíži:
Klimatická katastrofa sa blíži: Ľadovce miznú rýchlejšie, než sme si mysleli! TENTO rok bude kritický
Zaujímavosti
Rosie Jean
Temná strana fetiš večierkov: Plus size modelka prezradila, čo sa tam NAOZAJ DEJE! Prečo opustila OnlyFans?
Zaujímavosti
Jačmeň v oku: Je
Jačmeň v oku: Je to naozaj iba estetický problém? Toto hovorí o vašom zdraví
vysetrenie.sk
Prišiel s bolesťou bedra,
Prišiel s bolesťou bedra, odišiel s HOROROVOU diagnózou: Lekár videl NAJŠIALENEJŠÍ röntgen svojej kariéry!
Zaujímavosti

Dobré správy

Koniec obmedzení pre dve
Koniec obmedzení pre dve mestá či nový režim kvôli práci a škole: Zistite, čo sa mení
nitra.zoznam.sk
Novinky, ktoré majú prispieť
Novinky, ktoré majú prispieť k jednoduchšiemu cestovaniu: Ktorých liniek sa týkajú?
regiony.zoznam.sk
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce

Ekonomika

Zažívate aj vy finančnú neveru? Prieskum ukázal, koľko Slovákov v skutočnosti skrýva pred partnerom svoje peniaze!
Zažívate aj vy finančnú neveru? Prieskum ukázal, koľko Slovákov v skutočnosti skrýva pred partnerom svoje peniaze!
Lacné zásielky z Číny skončia: Kupujúcich čaká nový poplatok za každú objednávku!
Lacné zásielky z Číny skončia: Kupujúcich čaká nový poplatok za každú objednávku!
Zákaz sociálnych sietí aj na Slovensku? Štát predstavil svoj akčný plán!
Zákaz sociálnych sietí aj na Slovensku? Štát predstavil svoj akčný plán!
Kúpiť či počkať? Trh s bývaním sa vlani podľa NBS upokojil: Pozrite sa, čo sa deje s cenami bytov po zlacnení hypoték!
Kúpiť či počkať? Trh s bývaním sa vlani podľa NBS upokojil: Pozrite sa, čo sa deje s cenami bytov po zlacnení hypoték!

Varenie a recepty

Vyhoďte fritézu: S týmto trikom urobíte dokonale chrumkavé hranolky úplne bez oleja.
Vyhoďte fritézu: S týmto trikom urobíte dokonale chrumkavé hranolky úplne bez oleja.
Fantastický fitness šalát pre každého, kto chce schudnúť
Fantastický fitness šalát pre každého, kto chce schudnúť
Bravčová panenka v rúre: Ako dlho ju piecť, aby sa nevysušila
Bravčová panenka v rúre: Ako dlho ju piecť, aby sa nevysušila
Rady a tipy
Ako uvariť šošovicu, aby nenadúvala? Zásady, ktoré naozaj fungujú
Ako uvariť šošovicu, aby nenadúvala? Zásady, ktoré naozaj fungujú
Rady a tipy

Šport

VIDEO Slafkovský potiahol Montreal k víťazstvu, Fehérváry s Washingtonom neuspel
VIDEO Slafkovský potiahol Montreal k víťazstvu, Fehérváry s Washingtonom neuspel
Zostrihy NHL
Réway naložil Ľuptákovi: Je to odpad človek, idem do USA! Hrajú tí, čo si to zaplatili
Réway naložil Ľuptákovi: Je to odpad človek, idem do USA! Hrajú tí, čo si to zaplatili
Tipsport liga
Dúbravka čelil streleckej kanonáde Manchestru United, hviezdy z Etihad aj do tretice zaváhali
Dúbravka čelil streleckej kanonáde Manchestru United, hviezdy z Etihad aj do tretice zaváhali
Premier League
Tréner Slovana po prehre v kľúčovom zápase: Budem priamy, možno pôjdem preč!
Tréner Slovana po prehre v kľúčovom zápase: Budem priamy, možno pôjdem preč!
Tipos SBL

Auto-moto

Sypač zapadol, znelo od Slanca. Niektoré okresy na východe majú prvý kalamitný stupeň
Sypač zapadol, znelo od Slanca. Niektoré okresy na východe majú prvý kalamitný stupeň
Doprava
TEST: Volkswagen ID7 Tourer Pro S Limited - viac v baterke, viac v dojazde
TEST: Volkswagen ID7 Tourer Pro S Limited - viac v baterke, viac v dojazde
Klasické testy
Žilinský kraj plánuje v tomto roku zrekonštruovať päť mostov
Žilinský kraj plánuje v tomto roku zrekonštruovať päť mostov
Doprava
TEST: Xpeng G9 AWD Performance - vlajková loď
TEST: Xpeng G9 AWD Performance - vlajková loď
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Prečo novoročné predsavzatia nefungujú? Takto v roku 2026 uspejete v pracovnej oblasti
Prečo novoročné predsavzatia nefungujú? Takto v roku 2026 uspejete v pracovnej oblasti
Motivácia a inšpirácia
Pravidlo 90 sekúnd, ktoré vám môže zachrániť stretnutie. Stačí chvíľa a hlava sa upokojí
Pravidlo 90 sekúnd, ktoré vám môže zachrániť stretnutie. Stačí chvíľa a hlava sa upokojí
Rady, tipy a triky
Návrat do práce po sviatkoch. Prečo je tento pocit dôležitejší, než si myslíte
Návrat do práce po sviatkoch. Prečo je tento pocit dôležitejší, než si myslíte
Práca a voľný čas
Ak chcete tento rok kariérne poskočiť, začnite jednou otázkou
Ak chcete tento rok kariérne poskočiť, začnite jednou otázkou
Motivácia a produktivita

Technológie

Windows 11 mal byť rýchlejší než staršie verzie. Najrýchlejší Windows nie je taký rýchly, ako sa tvári
Windows 11 mal byť rýchlejší než staršie verzie. Najrýchlejší Windows nie je taký rýchly, ako sa tvári
Windows
Nová čínska mikrovlnná zbraň dokáže zneškodniť roje dronov na vzdialenosť viac ako 3 kilometre
Nová čínska mikrovlnná zbraň dokáže zneškodniť roje dronov na vzdialenosť viac ako 3 kilometre
Armádne technológie
POZOR! Obľúbené routery Slovákov čelia neviditeľnému útoku: Takto zistíš, či sa môžeš obeťou stať aj ty
POZOR! Obľúbené routery Slovákov čelia neviditeľnému útoku: Takto zistíš, či sa môžeš obeťou stať aj ty
Bezpečnosť
Elon Musk prirovnal svoju raketu Starship k vzniku života. Tvrdí, že ide o historický zlom
Elon Musk prirovnal svoju raketu Starship k vzniku života. Tvrdí, že ide o historický zlom
Správy

Bývanie

Konečne útulné interiéry, farby a poctivá ľudská práca! Týchto 8 trendov bude podľa dizajnérov vládnuť v roku 2026
Konečne útulné interiéry, farby a poctivá ľudská práca! Týchto 8 trendov bude podľa dizajnérov vládnuť v roku 2026
Tam sa musí oddychovať fantasticky! TOP 10 chát, chalúp a víkendových domov, ktoré sa vám v roku 2025 páčili najviac
Tam sa musí oddychovať fantasticky! TOP 10 chát, chalúp a víkendových domov, ktoré sa vám v roku 2025 páčili najviac
Prachu sa v zime v domácnostiach hromadí viac a nie je to len dojem! 10 tipov, ako tomu môžete zabrániť
Prachu sa v zime v domácnostiach hromadí viac a nie je to len dojem! 10 tipov, ako tomu môžete zabrániť
Už ten upravený chodník sľubuje krásnu domácnosť! Vnútri starého domu vytvorili architekti perfektné rodinné bývanie
Už ten upravený chodník sľubuje krásnu domácnosť! Vnútri starého domu vytvorili architekti perfektné rodinné bývanie

Pre kutilov

Pozor na tieto postupy pri rozmrazovaní skiel na aute! Môžete si nimi viac uškodiť, ako pomôcť
Pozor na tieto postupy pri rozmrazovaní skiel na aute! Môžete si nimi viac uškodiť, ako pomôcť
Údržba a opravy
Ako upiecť jaternice? Stačí poznať tieto praktické tipy a riziko prasknutia bude nízke
Ako upiecť jaternice? Stačí poznať tieto praktické tipy a riziko prasknutia bude nízke
Recepty
Ako predĺžiť horenie sviečok: Pomôže ich zmrazenie alebo je lepší trik s alobalom?
Ako predĺžiť horenie sviečok: Pomôže ich zmrazenie alebo je lepší trik s alobalom?
Údržba a opravy
230 V aj na chatke bez elektriny: Vyhnite sa chybe, ktorá vám môže odpáliť chladničku aj televízor
230 V aj na chatke bez elektriny: Vyhnite sa chybe, ktorá vám môže odpáliť chladničku aj televízor
Náradie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Pôsobia ako reklama na šťastie: Dcérka zmenila ich život od základov, no Petra Dubayová dokazuje, že materstvo môže herečke dodať ešte viac sily
Slovenské celebrity
Pôsobia ako reklama na šťastie: Dcérka zmenila ich život od základov, no Petra Dubayová dokazuje, že materstvo môže herečke dodať ešte viac sily
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Dôchodkový vek v roku
Domáce
Dôchodkový vek v roku 2026: TÍTO ľudia môžu ísť onedlho do penzie! Prehľadné TABUĽKY, ako ste na tom vy?
AKTUÁLNE Hromadná nehoda na
Domáce
AKTUÁLNE Hromadná nehoda na Prístavnom moste! Úsek je ťažko prejazdný
Volodymyr Zelenskyj
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj otvorene: USA by mali ukázať, že majú nástroje aj na nátlak na Rusko!
Chvíle HRÔZY na svahu
Zahraničné
Chvíle HRÔZY na svahu v Taliansku: Slovenke zmizla dcéra (9)! Dramatické minúty na preplnenej zjazdovke

Ďalšie zo Zoznamu