Celoživotná kritika postavy markizáckej herečky: Pohŕdavé pohľady a... Preplakala som kýble sĺz!

Negatívne názory od ľudí vedia s človekom naozaj zamávať, a najviac s jeho psychikou. Svoje o tom vie aj slovenská herečka Kristína Kanátová, ktorá sa v mladosti stretávala s rôznymi nevyžiadanými "radami" ohľadom jej postavy. Navonok krásna žena, ale vnútri sa vo dne i v noci kvôli svojmu telu trápila. Dokonca až tak ju niektoré z názorov zasiahli, že preplakala kýble sĺz.

Niekedy si človek ani neuvedomuje, čo môže spôsobiť tomu druhému, čo i len malou narážkou. Ku Kristíne sa dostávalo len to, ako by mala schudnúť. „Nespočetne veľakrát som vyfasovala rady do života typu: "Mala by si začať behať/skúsiť túto diétu/nejesť večer," zažila som pohŕdavé pohľady a narážky ako: "Fíha, teba doma riadne kŕmia, je ťa za čo chytiť!" Bolo mi povedané, že mám neforemné telo, čapaté nohy aj zadok ako kombajn,” priznala na sociálnej sieti.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram K.K.

Dokonca uvažovala aj nad samotnou plastikou pŕs a bola jej odporúčaná korekcia dvojitej brady. Dokonca vyučujúca na VŠMU kritizovala jej údajne veľké brucho. „V puberte som preplakala kýble sĺz, lebo som si nemala čo obliecť. Napriek skrini plnej vecí. Vo všetkom bolo vidieť niečo, za čo sa mám hanbiť. Viackrát som kvôli tomu nešla na párty do mesta. Normálne som sa radšej vyhovorila,” pokračovala.

Neskôr si vo svojom živote uvedomila, že názory druhých ľudí nie sú vôbec dôležité a netreba počúvať nikoho iného, len samú seba. „Až teraz vidím, aká nesloboda to bola. Lebo v posledných rokoch ma vôbec (ale že absolútne vôbec) nezaujíma, čo si kto myslí o tom, ako vyzerám - či som pribrala/schudla/opeknela a tak ďalej,” dodala sebavedomo.