Slovenská herečka sa PRIZNALA k ZÁVISLOSTI: Bez tohto som NERVÓZNA!

Kristína Kanátová (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Slovenská herečka Kristína Kanátová (31) sa v poslednom období čoraz viac dostáva do povedomia. Do istej miery za to môže aj markizácky seriál Mama na prenájom, kde hrá drsnú šéfku nemocnice, ktorú nemajú všetci v obľube. S postavou Evy má však čosi spoločné. Kristína, dávaj si na to pozor!