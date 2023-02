Monika z Mamy na prenájom je ZASNÚBENÁ: Zbalil ju pracovník banky… Mohol jej TOTO povedať?

BRATISLAVA - Pôvabnú herečku Petru Blesákovú začala verejnosť evidovať ešte pred rokmi vďaka seriálu Panelák, kde si zahrala úlohy sexi Nataly. Odvtedy sa vo väčších úlohách na obrazovkách neobjavila, avšak teraz jej hviezda opäť zažiarila. A to vďaka markizáckej Mame na prenájom, kde sympatická blondínka stvárňuje postavu pojašenej recepčnej Moniky...

V seriáli si ako Monika ukradla srdce pôrodníka Milanka, no slobodná nie je ani v reálnom živote. Ako píše týždenník Šarm, krásna herečka je zasnúbená. Svojho milovaného ale stretla na mieste, kde by to vôbec nečakala. A z náhodného stretnutia sa napokon vykľula láska ako hrom.

Galéria fotiek (3) Zdroj: TV Markíza

„Ako to už býva, láska prichádza vtedy, keď ju človek najmenej čaká. Nikdy by mi nenapadlo, že môjho nastávajúceho stretnem práve v banke. Bol totiž mojím osobným bankárom,” prezradila v rozhovore pre spomínaný týždenník. Jej dnes už snúbenec ju ale nenabalil len na svoj feši vzhľad či romantiku, ale spontánnu a vtipnú hlášku rovno počas prvého stretnutia.

Galéria fotiek (3) Zdroj: TV JOJ/Miláčikovo

V čase, keď si Petra potrebovala vyriešiť vybavovačky v banke, bola totiž zranená. „Zaujal ma svojím zmyslom pre humor. Keď som navštívila pobočku, mala som na čele ranku po úraze, no a on sa ma pri našom prvom stretnutí spýtal, či v divadle skúšame Harry Pottera. Tým si ma získal ešte viac, pretože Harryho Pottera milujem,” prezradila so smiechom..

Čo myslíte, uvidíme ju v svadobných šatách skôr v relácii Mama na prenájom alebo to stihne rýchlejšie v súkromí? Isté je len jedno... Bude nádherná nevesta!